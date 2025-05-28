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Сергей Томаров
Новости
Сергей Томаров - новости
Россия
25 мая 1982 (44), Мелеуз
Тренер
Статистика
Новости
Тренер «Урала» ответил на вопросы о судействе в матче с «Ахматом»
2025.05.28 21:00
Тренер «Урала» поделился эмоциями от победы над «Рубином»
2025.03.12 22:34
«Урал» определился с новым тренерским штабом
2024.06.11 13:08
Газизов: «Тренер Томаров уходит из «Уфы», но это не отставка»
2022.08.17 11:55
«Уфа» подтвердила, что у команды будет новый главный тренер
2022.08.17 09:49
«Уфа» назначила нового тренера
2022.06.16 07:48
Кириченко и Томаров получили лицензии Pro
2018.12.17 21:36
3
Бывший главный тренер «Уфы» Томаров возглавил аналитический отдел клуба
2018.12.11 09:37
1
Томаров вернется к работе после получения категории PRO
2018.11.13 06:20
1
Гендиректор «Уфы»: «Томаров сам попросил об отставке. Кириченко скоро избавим от приставки и.о.»
2018.11.07 15:22
4
Томаров ушел в отставку с поста главного тренера «Уфы». Командой будет руководить Кириченко
2018.11.07 13:56
12
Томаров: «Рейнджерс» грамотно действует в атаке. «Спартаку» будет непросто»
2018.10.25 11:15
Фото
«Уфа» пошутила на тему нового главного тренера «Спартака»
2018.10.23 13:54
22
Гендиректор «Уфы»: «Доверяем Томарову. Сейчас неправильно кого-то обвинять»
2018.09.16 11:53
1
Томаров попросил журналистов не задавать ему вопросов после разгрома от ЦСКА
2018.09.15 20:56
9
Томаров: «Не допусти мы ошибки, «Ахмату» было бы сложнее забивать мячи»
2018.09.03 07:15
1
Томаров: «Для дебюта в Европе «Уфа» выступила неплохо»
2018.08.30 20:57
6
Томаров: «Почерк Семака в «Зените» уже просматривается»
2018.08.24 10:40
4
Тренер «Уфы» Томаров: «Раньше «Рейнджерс» много забивал и пропускал. Сейчас они очень организованно играют в обороне»
2018.08.22 08:16
Тренер «Уфы» Томаров: «Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени»
2018.08.17 09:52
6
Томаров: «Рассчитываем только на положительный исход матча с «Прогрессом»
2018.08.09 07:16
3
Гендиректор «Уфы»: «Мы вырастили Томарова и полностью ему доверяем»
2018.07.26 11:34
Фото
Томаров – новый главный тренер «Уфы»
2018.06.13 15:35
8
«Уфа» еще не определилась с тренером. Клуб выбирает между Евсеевым и Томаровым
2018.06.10 13:12
7
Томаров станет новым главным тренером «Уфы»
2018.05.28 15:31
6
Семак – один из кандидатов на пост главного тренера «Уфы»
2016.12.13 20:10
14
Томаров может сменить Гончаренко на посту главного тренера «Уфы»
2016.12.06 15:49
3
Газизов: «Знал, что у Томарова все получится»
2016.05.27 06:11
1
Газизов: «У Томарова очень хорошие шансы остаться главным тренером «Уфы»
2016.05.22 15:58
1
Гордеев ведет переговоры с «Уфой»
2016.05.19 22:38
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