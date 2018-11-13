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    Томаров вернется к работе после получения категории PRO

    Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Томаров рассказал, что может вернуться к работе после Нового года, когда закончит обучение на категорию PRO.

    – Сейчас хочу закончить обучение на категорию PRO. В декабре выпускные экзамены. После Нового года буду смотреть. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Будем решать с руководством клуба.

    – Вы хотите остаться в «Уфе»?

    – Есть варианты продолжения карьеры в клубе, есть какие-то другие варианты. Нужно проанализировать и посмотреть, как это все будет. Определиться с будущим. Сейчас тяжело сказать.

    Источник: «Россия 24»

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    13.11.2018 06:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 14 ноября 2018, 16:03

      Удачи на экзаменах!)

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