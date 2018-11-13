Томаров вернется к работе после получения категории PRO

Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Томаров рассказал, что может вернуться к работе после Нового года, когда закончит обучение на категорию PRO.

– Сейчас хочу закончить обучение на категорию PRO. В декабре выпускные экзамены. После Нового года буду смотреть. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Будем решать с руководством клуба.

– Вы хотите остаться в «Уфе»?

– Есть варианты продолжения карьеры в клубе, есть какие-то другие варианты. Нужно проанализировать и посмотреть, как это все будет. Определиться с будущим. Сейчас тяжело сказать.