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Гордеев ведет переговоры с «Уфой»

19 мая 2016, 22:38
9

Экс-главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев может быть назначен на пост главного тренера «Уфы». В настоящее время стороны находятся в стадии переговоров.

Напомним, уфимцы лишились наставника 18-го мая, когда свою должность покинул Евгений Перевертайло. И. о. главного тренера в данный момент является Сергей Томаров. Что касается Гордеева, то он подал в отставку с поста рулевого саранской команды в апреле этого года, сославшись на семейные обстоятельства.

«Уфа» за тур до окончания первенства РФПЛ занимает 15-ю строчку в таблице, отставая от зоны переходных матчей на одно очко, а от спасительного 12-го места – на два. В последнем матче сезона уфимцы на своем поле сыграют со «Спартаком».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мордовия Уфа Гордеев Андрей Перевертайло Евгений Томаров Сергей
Комментарии (9)
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Garrincha58
1463687332
в ФНЛ
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343443
1463691674
пусть приходит
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КАРАТ
1463693128
В настоящее время МЕЖДУ СТОРОНЫ находятся в стадии переговоров. Кто так пишет по "Китайски"
Ответить
Топс
1463694801
Хороший специалист
Ответить
zadira56
1463713037
Желаю удачи!
Ответить
sprint5
1463713727
кот в мешке
Ответить
STAFOR13
1463719401
НОРМ
Ответить
Pro100Kid
1463724282
Хороший тренер, желаю ему успешно решить задачу по выводу команды в РФПЛ
Ответить
serhz
1463725900
Он и Уфу бросит ,в самый сложный момент .
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