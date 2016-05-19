Гордеев ведет переговоры с «Уфой»

Экс-главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев может быть назначен на пост главного тренера «Уфы». В настоящее время стороны находятся в стадии переговоров.

Напомним, уфимцы лишились наставника 18-го мая, когда свою должность покинул Евгений Перевертайло. И. о. главного тренера в данный момент является Сергей Томаров. Что касается Гордеева, то он подал в отставку с поста рулевого саранской команды в апреле этого года, сославшись на семейные обстоятельства.

«Уфа» за тур до окончания первенства РФПЛ занимает 15-ю строчку в таблице, отставая от зоны переходных матчей на одно очко, а от спасительного 12-го места – на два. В последнем матче сезона уфимцы на своем поле сыграют со «Спартаком».