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Андрей Гордеев
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
1
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
8
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Все новости
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
2
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
1
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
9
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
5
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
4
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
2
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
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3
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Какой вы футболист?
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Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Андрей Гордеев
Тренер
Имя
Андрей
Отчество
Львович
Фамилия
Гордеев
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 апреля 1975
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Кубань
2
1
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
05.08.2020
Туапсе
0 : 2
Кубань
19.08.2020
Кубань
1 : 4
Черноморец
8 января
09:36
Гордеев: «Ребров – легенда «Спартака»
3
08:40
Гордеев рассказал, в чем заключается магия Роберто Карлоса
1 октября 2019
16:46
Фото
Экс-тренер «Анжи» Гордеев возглавил «Урожай»
17 апреля 2019
13:06
Гордеев покинул пост тренера сборной России U19 после невыхода на Евро
1 мая 2017
10:42
Гордеев уволен из «СКА-Хабаровска»
14
26 марта 2017
11:02
Гордеев: «Взаимопонимание у «СКА-Хабаровска» будет улучшаться»
1
14 марта 2017
11:27
Гордеев: «Выход «СКА-Хабаровска» в РФПЛ? Будем биться!»
2
15 февраля 2017
00:25
Гордеев: «Хотим сделать из «СКА-Хабаровск» команду со своим лицом»
2
2 февраля 2017
21:13
«Мордовия» оштрафована за невыплату долгов по заработной плате
1
13 января 2017
08:30
Гордеев: «Третье место «СКА-Хабаровск» – пока промежуточный результат»
6 января 2017
19:19
Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск»
2
14:37
Гордеев подтвердил, что возглавит «СКА-Хабаровск»
3
5 января 2017
08:55
Гордеев может возглавить «СКА-Хабаровск»
5 ноября 2016
19:04
Гордеев: «У «Спартака» пока нет чемпионской игры»
30
26 сентября 2016
10:26
Гордеев: «Вместо Витселя «Зенит» получил другого игрока, хоть и с той же фамилией»
7
17 августа 2016
09:54
Гордеев: «У российского клуба может быть бюджет четыре миллиона, а руководству все не хватает на детский футбол»
5
08:15
Гордеев: «Мордовия» могла знать пятое место в РФПЛ, а вместо этого вылетела»
6
15 августа 2016
15:30
Петреску в «Кубани» может сменить Юрий Газзаев, Гордеев или Щербаченко
7
21 июня 2016
13:17
Гордеев: «Смолову, Дзюбе и Кокорину надо серьезно работать над собой»
4
9 июня 2016
14:13
Гордеев отказался от работы в «Енисее»
19 мая 2016
22:38
Гордеев ведет переговоры с «Уфой»
9
26 апреля 2016
23:09
Гордеев: «Мне «Мордовия тоже должна, но это нормальная ситуация»
1
24 апреля 2016
17:32
Гордеев: «Если бы я остался, «Мордовия» все равно проиграла бы ЦСКА»
22 апреля 2016
21:35
Гордеев: «Муслимыч хотел, чтобы Пеев не подавал угловой»
2
20 апреля 2016
01:18
Гордеев: «Мое увольнение? Пока сказать нечего»
14 апреля 2016
13:05
Стеванович: «Гордеев ушел, потому что у нас не платят»
1
13 апреля 2016
22:49
Гордеев: «О случившемся в «Мордовии» расскажу потом»
9
12 апреля 2016
21:40
Петраков может возглавить «Мордовию»
2
15:22
Тренировочным процессом в «Мордовии» руководит гендиректор
4
9 апреля 2016
15:48
Мустафин: «То, что «Мордовия» накануне лишилась главного тренера, не могло не сказаться на игре команды»
1
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24.07.2019 19:02
Трансферы России 10 лет назад: звезды сборной уехали в Европу, Дзюба поругался со «Спартаком»
А Парфенов еще был футболистом.
9
15.04.2016 21:42
Определились полуфинальные пары еврокубков. Соуза не возглавит «Зенит». Дайджест событий дня
Орлов усомнился в честной игре «Мордовии». «Бавария» заинтересовалась Санчесом. Неймар получил травму на тренировке «Барселоны». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
07.04.2016 21:15
Женская сборная России попалась на допинге. «Мордовия» лишилась тренера. Дайджест событий дня
Долги «Кубани» превысили миллиард рублей. Россия потеряла несколько позиций в рейтинге ФИФА. «Спартак» будет искать вратаря. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
09.11.2015 09:40
Карадениз вытаскивает «Рубин», а «Спартак» снова проигрывает. Каким был 15-й тур РФПЛ
О разочаровывающих «Крыльях», преображении «Мордовии» и первом поражении ЦСКА – в обзоре 15-го тура от «Бомбардира».
1
24.10.2015 11:20
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 13-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Чигилейчик.
18.10.2015 11:10
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 12-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 12-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Лев Богданов.
2
16.10.2015 10:00
Евгений Бушманов: «Когда у руля команды Бердыев, возможно все»
Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что работа Слуцкого в сборной прибавила стабильности ЦСКА, оценил перспективы «Динамо» в борьбе за медали, а также заверил, что «Ростову» по силам оказаться в еврокубках.
15.10.2015 10:05
Томас Фибел: «Я первый представитель Гваделупы в России. И мне здесь нравится!»
Защитник «Мордовии» Томас Фибел в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о своей любви к столичным ресторанам, дал советы Анри и Анелька, а также порадовался тому, что не перешел в московское «Динамо».
1
08.10.2015 23:50
Клопп возглавил «Ливерпуль». Дзагоев сможет сыграть с Молдавией. Дайджест событий дня
Гвардиола со следующего сезона будет тренером «Манчестер Сити», а стадионы, которые примут ЧМ-2018, получили официальные имена. «Бомбардир» представляет традиционный дайджест событий дня.
3
26.08.2015 14:03
Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ
Уход Виктора Гончаренко из «Урала» ожидается всеми СМИ. Но «Бомбардир» не исключает неожиданных поворотов и предположил, кого могут еще уволить из тренеров российских клубов.
14
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