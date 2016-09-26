Гордеев: «Вместо Витселя «Зенит» получил другого игрока, хоть и с той же фамилией»

Бывший главный тренер «Анжи» Андрей Гордеев поделился наблюдениями от матча 8-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2).

— Странно было видеть такую игру именно от «Зенита». «Анжи» отыгрывался, они бежали вперед. От питерцев я ждал более рациональных действий. Но опять же, пока ребята ищут себя. В каких-то ситуациях можно было бы сыграть иначе. У них есть желание разобраться в механизме, который внедряет Луческу. Сейчас команда лишилась лидеров и остальные пытаются найти правильный подход. Кстати, обратите внимания на второй гол, который забил Боли. Это произошло после ошибки Витселя. Мы все знаем, что бельгиец находился одной ногой в «Ювентусе», хотел уйти. А сейчас «Зенит» получил совершенно другого игрока, хоть и с той же фамилией. На это смотрят ребята, видят тренеры.

— За счет чего «Анжи» удалось провести такой активный отрезок во втором тайме?

— Именно из-за несогласованных действий. Второй гол сильно повлиял. Тот же Кокорин вышел неплохо, а потом растворился. Пошла череда несуразностей, которые выбили команду из колеи. Игру очень легко потерять. Когда кто-то начинает действовать без соответствующей концентрации, то это сказывается на всей команде. У «Зенита», показалось, были такие игроки, которые были не до конца собраны во втором тайме. Пока такие моменты прослеживаются. Это в большей степени говорят о внутрикомандной дисциплине. Возможно, именно поэтому некоторые игроки не выходят с первых минут. Луческу продолжает искать тех, на кого может положиться. Тех, кто будет выполнять его установки. Но когда прошла волна атак хозяев, «Зенит» снова включился в игру, комбинировал, мог даже выиграть, но не получилось. Поэтому, я сказал бы, что петербуржцы скорее потеряли очки. На результат, еще раз подчеркну, повлияли нюансы.