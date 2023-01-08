Гордеев рассказал, в чем заключается магия Роберто Карлоса

Бывший тренер «Анжи» Андрей Гордеев высказался об экс-защитнике команды Роберто Карлосе.

— Лучшее воспоминание о Роберто Карлосе?

— У него все истории очень добрые. Его можно было брать на любые переговоры. Он всегда заходил, улыбался, и все руководители магическим образом становились добрее и шли на уступки. Они понимали, кто перед ними стоит. Просто какая‑то магия! Очень много историй было, когда болельщики прорывались, а Роберто, Самюэль Это’О защищали их от охранников, давали автографы и делали людей счастливыми.

Карлос был в «Анжи» в 2011-2012 годах.

Игрок провел в РПЛ 25 матчей, забил 4 гола.

«Анжи» летом потерял профессиональный статус.

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