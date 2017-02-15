Гордеев: «Хотим сделать из «СКА-Хабаровск» команду со своим лицом»

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев, возглавивший команду в начале января, отметил, что принял на себя большую ответственность. Также специалист подчеркнул, что хочет сделать в Хабаровске надежную команду со свои лицом.

«На мне лежит большая ответственность. В случае успешной игры тренер – молодец. Но если вдруг начнутся неудачи, сразу припомнят все. Особенно то, что я принял «СКА-Хабаровск» на третьем месте. Но в нашей профессии часто так случается. Каждый тренер приходит в команду, чтобы сделать ее еще лучше, привнести что-то свое, но сохранив при этом все хорошее, что было до него. У нас с первых дней работы стоит как раз такая задача. Думаю, нам это удается. Ребята понимают наши требования. Здесь нет вопросов. Хорошая самоотдача, желание. Это я вижу. Немаловажно, что у нас с руководством клуба полное взаимопонимание.

Важно сделать команду такой, какой ты ее видишь. Чтобы она показывала хороший и результативный футбол. Если это получится, то любые задачи по плечу. Но сделать это не так просто. Сложность в том, что третье место – промежуточный этап, впереди еще вторая часть первенства, и нужно чтобы все положительные моменты с первой части первенства перенеслись на вторую. Понятно, что аппетит приходит во время еды. Не хочется разочаровывать болельщиков и руководство. Бывали случаи, когда команда в первой части чемпионата лидирует, а после перерыва ее не узнать, и она теряет позиции. Мы хотим сделать надежную команду, которая не станет калифом на час. Команду со своим лицом», – сказал Гордеев.