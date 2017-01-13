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    Гордеев: «Третье место «СКА-Хабаровск» – пока промежуточный результат»

    Новый главный тренер «СКА-Хабаровск»​ Андрей Гордеев рассказал о своем видении футбола в ФНЛ.

    – Ситуация щекотливая: команду создавали не вы, но при этом непопадание «СКА-Хабаровск»​ в стыки, учитывая текущее третье место, станет для вас неудом.

    – Более чем понимаю это. Третье место – это пока промежуточный результат, дальше все будет зависеть от того, как мы поработаем.

    Естественно, что стоит задача побеждать в каждом матче. А глобально – чтобы клуб становился более амбициозным, структурированным. Я вижу огонь в глазах игроков и руководства, поэтому и не сомневаюсь, что мы будем двигаться вперед. Это всегда прекрасно и привлекательно, когда люди чувствуют в себе силы решать серьезные задачи. Мне нравится и настрой, и состояние, в котором находятся футболисты.

    – За ФНЛ в этом сезоне следили?

    – Я и сейчас просматриваю матчи. Не стал бы пока давать категоричные оценки, так как еще не окунулся в турнир, но общее представление имею. Видно, что многим приходится тяжело в нынешней экономической ситуации – раньше проблемных клубов было меньше.

    С другой стороны, со стороны команд РФПЛ большой интерес к игрокам ФНЛ. Во-первых, все сейчас считают деньги, а, во-вторых, таланты есть, лига их готовит. И правильно – надо заниматься своей кузницей.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.01.2017 08:30
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