Гордеев уволен из «СКА-Хабаровска»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев покинул свой пост. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Стоит отметить, что в хабаровском клубе специалист работал с зимы. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых одержала две победы, сыграла пять раз вничью и трижды уступила, забив шесть мячей и пропустив восемь.

«ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Андрея Гордеева и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в продолжении дальнейшей карьеры», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В данный момент командой будет руководить воспитанник хабаровского футбола Алексей Поддубский, который будет исполняющим обязанности главного тренера. Стоит отметить, что команда потеряла шансы на прямой выход в ФНЛ, но идет на пятом месте, которое дает право сыграть в стыковых матчах, так как четвертое место занимает «Спартак-2», не имеющий права на выход в РФПЛ.