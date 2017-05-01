Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гордеев уволен из «СКА-Хабаровска»

    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев покинул свой пост. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Стоит отметить, что в хабаровском клубе специалист работал с зимы. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых одержала две победы, сыграла пять раз вничью и трижды уступила, забив шесть мячей и пропустив восемь.

    «ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Андрея Гордеева и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в продолжении дальнейшей карьеры», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    В данный момент командой будет руководить воспитанник хабаровского футбола Алексей Поддубский, который будет исполняющим обязанности главного тренера. Стоит отметить, что команда потеряла шансы на прямой выход в ФНЛ, но идет на пятом месте, которое дает право сыграть в стыковых матчах, так как четвертое место занимает «Спартак-2», не имеющий права на выход в РФПЛ.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 2 мая 2017, 01:09

      Все правильно! Надо взять паузу, поштудировать учебники и методички, полистать конспекты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 мая 2017, 16:52

      Хмм.. Только если встряхнуть команду. Так то состав особо не поменялся. Кацаев всё равно Тереку принадлежал, да и сейчас вроде не всё выкуплено, а Астафьев вроде как усиление. Понятно что от тренера зависит многое. Но Григорян сделала правильный выбор. Жду вообще возможно стыки Анжи против СКА Хабаровск. А так уже Шинник снизу стучится и Ярославль то точно вновь хочет вернуться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 1 мая 2017, 12:58

      Давай в Анжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 мая 2017, 11:58

      Судьба,бывает, наказывает. В Саранске ,во время тренировки,он увидел местного тренера,который занимался со своим воспитанником в сторонке.Воспитанник восстанавливался после травмы."Это кто такой?Охрана,посторонних здесь не должно быть!"..."Посторонний"много сделал для "Мордовии",тренировал её вместе с Щербаченко. Теперь Андрей стал посторонним,завалив,кроме "Мордовии" и СКА Хабаровск.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      L.A. > yorgenbarenz 1 мая 2017, 12:04

      Было такое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 мая 2017, 11:41

      Очередной грандиозный успех Андрея Львовича.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 1 мая 2017, 11:40

      смысл учачастия Спартака2 зенита2 ????????? бесят

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. > Axe111 1 мая 2017, 11:59

      Воспитание молодёжи для главной команды.Тем более они попали в фнл по спортивному принципу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      L.A. > С@НЁК. 1 мая 2017, 12:05

      Серьезно, спорим в состав никто не пройдет НИКТО

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Possible > L.A. 1 мая 2017, 17:45

      кутепов давыдов тимофеев зуев кутин !думаю с тебя хватит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      L.A. > Possible 1 мая 2017, 18:02

      На лавочке?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Possible > L.A. 1 мая 2017, 19:05

      речь шла о воспитании молодёжи для главной команды ,я тебе написал твоих НИКТО,а на лавке или нет это уже тренер решает

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Possible > L.A. 1 мая 2017, 19:13

      кутепов вообще можно сказать игрок основы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 1 мая 2017, 11:37

      Тоже не тренер.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11