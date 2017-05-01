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Гордеев уволен из «СКА-Хабаровска»

1 мая 2017, 10:42
14

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев покинул свой пост. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Стоит отметить, что в хабаровском клубе специалист работал с зимы. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых одержала две победы, сыграла пять раз вничью и трижды уступила, забив шесть мячей и пропустив восемь.

«ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Андрея Гордеева и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в продолжении дальнейшей карьеры», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В данный момент командой будет руководить воспитанник хабаровского футбола Алексей Поддубский, который будет исполняющим обязанности главного тренера. Стоит отметить, что команда потеряла шансы на прямой выход в ФНЛ, но идет на пятом месте, которое дает право сыграть в стыковых матчах, так как четвертое место занимает «Спартак-2», не имеющий права на выход в РФПЛ.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Гордеев Андрей Поддубский Алексей
Комментарии (14)
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Павел Амурский
1493627862
Тоже не тренер.
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Axe111
1493628053
смысл учачастия Спартака2 зенита2 ????????? бесят
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1493628101
Очередной грандиозный успех Андрея Львовича.
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yorgenbarenz
1493629127
Судьба,бывает, наказывает. В Саранске ,во время тренировки,он увидел местного тренера,который занимался со своим воспитанником в сторонке.Воспитанник восстанавливался после травмы."Это кто такой?Охрана,посторонних здесь не должно быть!"..."Посторонний"много сделал для "Мордовии",тренировал её вместе с Щербаченко. Теперь Андрей стал посторонним,завалив,кроме "Мордовии" и СКА Хабаровск.
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Михас007
1493632717
Давай в Анжи
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alexis02lion
1493646737
Хмм.. Только если встряхнуть команду. Так то состав особо не поменялся. Кацаев всё равно Тереку принадлежал, да и сейчас вроде не всё выкуплено, а Астафьев вроде как усиление. Понятно что от тренера зависит многое. Но Григорян сделала правильный выбор. Жду вообще возможно стыки Анжи против СКА Хабаровск. А так уже Шинник снизу стучится и Ярославль то точно вновь хочет вернуться.
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serglider
1493676569
Все правильно! Надо взять паузу, поштудировать учебники и методички, полистать конспекты...
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