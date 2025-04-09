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Андрей Гордеев
Новости
Андрей Гордеев - новости
Россия
1 апреля 1975 (51)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Гордеев сравнил работу Станковича и Николича
2025.04.09 11:05
5
Гордеев: «Ребров – легенда «Спартака»
2023.01.08 09:36
Гордеев рассказал, в чем заключается магия Роберто Карлоса
2023.01.08 08:40
Фото
Экс-тренер «Анжи» Гордеев возглавил «Урожай»
2019.10.01 16:46
Гордеев покинул пост тренера сборной России U19 после невыхода на Евро
2019.04.17 13:06
Гордеев уволен из «СКА-Хабаровска»
2017.05.01 10:42
14
Гордеев: «Взаимопонимание у «СКА-Хабаровска» будет улучшаться»
2017.03.26 11:02
1
Гордеев: «Выход «СКА-Хабаровска» в РФПЛ? Будем биться!»
2017.03.14 11:27
2
Гордеев: «Хотим сделать из «СКА-Хабаровск» команду со своим лицом»
2017.02.15 00:25
2
«Мордовия» оштрафована за невыплату долгов по заработной плате
2017.02.02 21:13
1
Гордеев: «Третье место «СКА-Хабаровск» – пока промежуточный результат»
2017.01.13 08:30
Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск»
2017.01.06 19:19
2
Гордеев подтвердил, что возглавит «СКА-Хабаровск»
2017.01.06 14:37
3
Гордеев может возглавить «СКА-Хабаровск»
2017.01.05 08:55
Гордеев: «У «Спартака» пока нет чемпионской игры»
2016.11.05 19:04
32
Гордеев: «Вместо Витселя «Зенит» получил другого игрока, хоть и с той же фамилией»
2016.09.26 10:26
7
Гордеев: «У российского клуба может быть бюджет четыре миллиона, а руководству все не хватает на детский футбол»
2016.08.17 09:54
5
Гордеев: «Мордовия» могла знать пятое место в РФПЛ, а вместо этого вылетела»
2016.08.17 08:15
6
Петреску в «Кубани» может сменить Юрий Газзаев, Гордеев или Щербаченко
2016.08.15 15:30
7
Гордеев: «Смолову, Дзюбе и Кокорину надо серьезно работать над собой»
2016.06.21 13:17
4
Гордеев отказался от работы в «Енисее»
2016.06.09 14:13
Гордеев ведет переговоры с «Уфой»
2016.05.19 22:38
9
Гордеев: «Мне «Мордовия тоже должна, но это нормальная ситуация»
2016.04.26 23:09
1
Гордеев: «Если бы я остался, «Мордовия» все равно проиграла бы ЦСКА»
2016.04.24 17:32
Гордеев: «Муслимыч хотел, чтобы Пеев не подавал угловой»
2016.04.22 21:35
2
Гордеев: «Мое увольнение? Пока сказать нечего»
2016.04.20 01:18
Стеванович: «Гордеев ушел, потому что у нас не платят»
2016.04.14 13:05
1
Гордеев: «О случившемся в «Мордовии» расскажу потом»
2016.04.13 22:49
9
Петраков может возглавить «Мордовию»
2016.04.12 21:40
2
Тренировочным процессом в «Мордовии» руководит гендиректор
2016.04.12 15:22
4
1
2
3
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
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Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
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