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Гордеев: «Муслимыч хотел, чтобы Пеев не подавал угловой»

22 апреля 2016, 21:35
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Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев поделился своим видением ситуации в «Амкаре». Напомним, полузащитник пермяков Георги Пеев покинул клуб из-за конфликта с наставником Гаджи Гаджиевым.

«Понятно, что бывают различные ситуации, в том числе и достаточно сложные. Надо понимать, что самое главное – уметь держать удар, эмоции при себе. Если каждый будет позволять себя что-то лишнее, это не будет красить ни отношения внутри команды, ни наше дело – игру. Это внутреннее дело клуба, взаимоотношения тренера и игрока. Гаджи Муслимович часто повторяет: мы должны уметь контролировать свои эмоции. К сожалению, что-то вышло из под контроля.

Очень жалко, что игрок, который много пользы принес команде, в важный момент для команды не смог сдержать свои эмоции. Такие ситуации бывают часто, но не всегда они являются достоянием общественности. Искры довольно часто летят в раздевалке, в том числе и достаточно крепкие слова. Но это абсолютно нормальный мужской разговор. Важно уметь конвертировать такие вещи в правильное русло: надо остыть, принести извинения и двигаться дальше по возможности», – сказал Гордеев.

По мнению наставника, Пеев не должен был вступать в спор с Гаджиевым.

«В любом случае надо понимать, что у тренера есть право делать критические замечания, высказывать их, а у игрока есть право выслушивать и вносить коррективы на футбольном поле. О Гаджи Муслимовиче могу сказать только положительные слова. Играл под его началом, удалось и поработать с ним. Всегда удивлялся тому, что в самый пиковый момент Муслимыч умеет сохранить спокойствие, что не каждому по силам».

По словам Гордеева, конфликт произошел из-за углового удара.

«Муслимыч хотел, чтобы он не подавал угловой, подавал другой. Есть же много нюансов, только тренер видит их. Нужно уметь переключаться. Именно на игру Гаджи Муслимович очень сильно влияет. Он имеет видение, которое постоянно нужно подпитывать подсказками, перестановками различными. А игрок это воспринимает так, что ему не доверяют. А здесь, наоборот, не идет речь о доверии, идет речь об эффективности прежде всего. Об эффективности взаимодействия, принимаемых решений и их исполнении».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Пеев Георги Гаджиев Гаджи Гордеев Андрей
Комментарии (2)
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арейская
1461372614
Жаль... Яблоко раздора упало и на "Амкар"...
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ильиных
1461385549
Пеев как ребенок))
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