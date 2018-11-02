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    Георги Пеев

    Полузащитник
    Имя Георги
    Отчество Иванов
    Фамилия Пеев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город София
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1979 (43 года)
    Рост 181
    Вес 80
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