Сираков: «В ситуации с уходом Пеева больше виноват Гаджиев, он опытный тренер и не должен был так поступать»

Экс-защитник «Амкара» Захари Сираков рассказал о своем отношении к конфликту, произошедшему между экс-полузащитником пермяков Георги Пеевым и наставником команды Гаджи Гаджиевым, в результате которого 37-летний хавбек покинул клуб.

«С Жорой говорил после игры около часа, уговаривал его остаться, но у него характер… В этой ситуации больше виноват Гаджиев. Подобное было и три года назад при Черчесове. И, кстати, тогда тоже была кубковая встреча с «Мордовией». Был штрафной, который Жора собирался исполнить. Но Черчесов сказал, что бить должен другой парень.Гаджиев опытный тренер, не должен был так поступать. Пеев не смог реализовать пенальти, он сказал мне, что чувствовал недоверие со стороны наставника. Такое не помогает футболисту, в особенности в такой важный момент, как серия послематчевых 11-метровых.

Жора – горячий парень, а тут еще и команда проиграла. Он очень самокритичный человек. И история с тем, что он не так подал руку... Гаджиев работает с «Амкаром» больше года, знает характер Пеева. Нужно было ничего не говорить ему после игры, Жора сам бы потом подошел и извинился. Но если хочется высказать – позови его в тренерскую комнату и там предъявляй, мол, Георги, так делать не надо. А получилось, что тренер отчитал лидера команды перед всем коллективом.

Не понимаю такого. Уверен, что при личном общении Жора мог бы принести извинения. Но у Пеева есть достоинство, и он не смог стерпеть оскорбления. Взыграли эмоции? Да. Не будь разговора на повышенных тонах, то недопонимание исчезло бы спустя сутки. И скандала избежать удалось бы», – отметил Сираков.