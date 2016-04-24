Гаджиев: «С Пеевым у меня были одни из лучших отношений в «Амкаре», но интересы команды выше личных интересов»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о подробностях конфликта с экс-полузащитником команды Георги Пеевым, который на этой неделе по этой причине покинул клуб.

«Ничего личного. У меня с ним были вполне здоровые профессиональные отношения. Может быть, даже гораздо лучше, чем с абсолютным большинством футболистов. Руководство клуба с ним конфликтовало из-за суммы контракта и не хотело подписывать. Я уговорил подписать контракт. С людей, которым больше доверяют и которые больше могут, больше спрос. Этого принципа всегда придерживаюсь, считаю это справедливым.

Конфликты существуют везде — в семье, на службе, в командах. Футбольная команда находится на обозрении общества, но это тоже семья. Далеко не все можно говорить из того, что происходит в семье. Поэтому я не могу говорить какие-то частности. Очень часто бывает, что после конфликта подходит группа игроков и говорит тренеру, мол, всякое бывает, сохраним отношения и игрока. Никто из игроков не подошел и ни о чем не просил, не говорил. Не знаю, подходили к нему или нет. Может быть, к нему подходили.

У меня с ним были одни из лучших отношений в команде. Именно поэтому я помогал ему во всем. Например, за ним на протяжении 10 лет была закреплена позиция крайнего полузащитника, но в этом возрасте он уже не выдерживал конкуренции, на этой позиции Баланович и Комолов играют лучше. Чтобы сохранить его, я перевел его в середину, где объем работы меньше и где он мог больше играть в атаке, даже второго форварда. Но это не значит, что спроса с игрока не должно быть. И это не значит, что игрок должен делать все, что считает нужным. Интересы команды выше моих личных интересов и интересов любого из игроков», – поделился Гаджиев.