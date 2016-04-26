Пеев: «В раздевалке Гаджиев перед всеми объявил: «Тихо! Я сейчас что-то скажу!». И начал с матом в мой адрес»

Экс-полузащитник «Амкара» Георги Пеев рассказал о деталях своего конфликта с главным тренером пермяков Гаджи Гаджиевым, после которого он покинул клуб.

«Все началось после сборов. В первой игре с «Динамо» я ушел с поля и подал ему руку, а потом сел на скамейку, чтобы досмотреть матч. А когда уходил в тоннель, дал ему руку во второй раз. Может быть, я не смотрел ему в лицо, но тем не менее. Не знаю даже, почему он разозлился – пришел в раздевалку и позвал к себе в комнату. «Ты что так руку даешь? Я тебе нищий, что ли?» – так все и началось. Но даже когда он отправил меня на три буквы, я промолчал. Улыбнулся и ушел. Никто не верил, что я мог так отреагировать.

С тех пор у нас все общение свелось к «здравствуйте» и «до свидания». Никаких разговоров не было, и меня это полностью устраивало. Но после игры с «Зенитом»… Когда я рассказал, как все было, многие не поняли, почему я обиделся. Дело ведь не в том, что мне не дали подать угловой. Я же отдаю штрафные, если думаю, что человек исполнит их лучше. Но угловые – это уже девять лет моя работа. Только с Дринчичем их делили.

И вот в конце матча я подбегаю к угловому флагу, но за 5 метров до него мне говорят: «Пусть Джикия подает». Это тонкая психологическая вещь. Когда ты чувствуешь, что тренер не уверен в твоих возможностях, это обижает. Тем более за минуту до серии пенальти. Да, я сам не реализовал свою попытку, но я тогда не чувствовал поддержки. И когда прошел мимо Гаджиева, то не хотел подавать руку. А что ее подавать, если я считаю, что человек тоже виноват в моем неуспехе?

В раздевалке тренер перед всеми объявил: «Тихо! Я сейчас что-то скажу!». И начал с матом: «Ты когда научишься руку подавать?». Потом опять мат. И вот при втором мате я уже встал и ответил ему тем же: «Ты сам виноват!». А дальше был один мат. Я уже не молчал. Он, может быть, и главный, но я что, робот? Хороший тренер знал бы, как себя вести. До того момента я во время пенальти никогда не чувствовал давления – даже посерединке мяч подсекал. Но когда чувствуешь, что свои не доверяют, мозги это учитывают», – поделился Пеев.