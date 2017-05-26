Пеев заявил, что мог перейти в «Арсенал», а не в «Амкар»

Бывший полузащитник «Амкара» Георги Пеев признался, что мог продолжить карьеру в «Арсенале» и «Манчестер Сити». При этом болгарский футболист отметил, что не жалеет о проведенном времени в пермском клубе.

«Болельщики не поверят, но я мог попасть не в «Амкар», а, например, в лондонский «Арсенал». Был интерес, я общался с агентом из Англии, но до переговоров между клубами дело не дошло. Через 2,5 года после этого я подписал контракт с «Амкаром».

Были предложения и из «Манчестер Сити» – еще до того, как они начали покупать звезд и у них не было богатых спонсоров. «Дерби Каунти» и другие средние клубы также интересовались мной. Но я не жалею, что оказался в «Амкаре» и провел там столько лет. В Перми я получил любовь и уважение болельщиков. Меня это устраивало», – сказал Пеев.