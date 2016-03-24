Пеев: «Селихова называют «новым Акинфеевым»

Играющий тренер «Амкара» Георги Пеев считает, что голкипер Александр Селихов может стать ведущим игроком в будущем.

«У Селихова есть все задатки, чтобы вырасти в топ-игрока. Главное в его возрасте, чтобы голова не закружилась – от успехов, популярности, денег. Несмотря на молодость, Саша грамотно оценивает ситуацию на поле, не паникует – для вратаря это очень важно. Слышал, его уже начали называть «новым Акинфеевым». Но считаю, Александр в состоянии и сам с годами стать примером для подражания.

В Перми дружный коллектив. В раздевалке постоянно хохмы, шутки. Селихов не теряется – тоже может пошутить. Чувство юмора есть. Бывает, парень несколько матчей провел – и уже рассказывает, как играть надо. Селихов не такой. Молодец. Желаю ему продолжать в том же духе», – сказал Пеев.