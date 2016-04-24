Пеев: «Возможно, со мной так специально поступили в «Амкаре», теперь еще хотят забрать бонус, который я уже отработал»

Экс-полузащитник «Амкара» Георги Пеев рассказал о причинах разрыва контракта с пермским клубом.

«Можете представить, насколько я был разозлен реакцией Гаджиева. Мне до этого предлагали новый контракт, плюс большую часть моей зарплаты составляли бонусы – за счет того, что я буду играть матчи, забивать и отдавать передачи. Все остальное – на уровне молодых футболистов.

Так что не знаю, может быть, это специально сделали. Теперь еще хотят забрать бонус, который я уже отработал. Хотя я уже месяц его жду, а они до сих пор не заплатили. Говорят, что будут обсуждать, перечислять его или нет. Мне кажется, это все некрасиво закончится. И то, что я заслужил, никто у меня не отнимет.

Не верю, что клуб может предложить мне руководящую должность. Потому что я давно в «Амкаре» и знаю, как там все делается. Леша Попов сыграл больше всех матчей в премьер-лиге – ему что-то предложили? Нет. А ведь он тоже заслуженный человек. Просто есть люди, которые говорят правду, но это кому-то не нравится. А есть такие, кто предпочитает промолчать. Вот они, наверное, и будут работать. Но это точно не на благо клуба», – заявил Пеев.

Напомним, что 37-летний хавбек покинул «Амкар» на этой неделе из-за конфликта с главным тренером Гаджи Гаджиевым.