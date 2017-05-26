Пеев: «Зенит» играет не на чемпионском уровне, в отличие от «Спартака»

Бывший футболист «Амкара» Георги Пеев признался, что продолжает следить за чемпионатом России, даже после ухода из пермского клуба. По его словам, «Спартак» заслуженно завоевал титул по итогам года, а вот «Зенит» разочаровал его.

«Считаю, что в первый месяц после зимней паузы лучше всего выступал «Урал» – екатеринбуржцы выдали неплохую победную серию. «Амкар», наоборот, играл хорошо в первой части сезона, а под конец — не очень.

«Спартак» ожидаемо на первом месте. Красно-белые показывают очень хороший футбол и заслужили чемпионство. Признаться, я полагал, что «Зенит» будет сильнее, но питерцы демонстрируют недостаточно качественную игру. В составе сине-бело-голубых собраны лучшие футболисты России, и я ожидал от команды большего. Сейчас они играют не на чемпионском уровне, в отличие от «Спартака», – сказал Пеев.

Напомним, что «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.