Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пеев: «Зенит» играет не на чемпионском уровне, в отличие от «Спартака»

Пеев: «Зенит» играет не на чемпионском уровне, в отличие от «Спартака»

26 мая 2017, 10:16
12

Бывший футболист «Амкара» Георги Пеев признался, что продолжает следить за чемпионатом России, даже после ухода из пермского клуба. По его словам, «Спартак» заслуженно завоевал титул по итогам года, а вот «Зенит» разочаровал его.

«Считаю, что в первый месяц после зимней паузы лучше всего выступал «Урал» – екатеринбуржцы выдали неплохую победную серию. «Амкар», наоборот, играл хорошо в первой части сезона, а под конец — не очень.

«Спартак» ожидаемо на первом месте. Красно-белые показывают очень хороший футбол и заслужили чемпионство. Признаться, я полагал, что «Зенит» будет сильнее, но питерцы демонстрируют недостаточно качественную игру. В составе сине-бело-голубых собраны лучшие футболисты России, и я ожидал от команды большего. Сейчас они играют не на чемпионском уровне, в отличие от «Спартака», – сказал Пеев.

Напомним, что «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Урал Спартак Зенит Пеев Георги
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кеша_КБ
1495785038
Сейчас сине-бело-голубые играют не на чемпионском уровне, в отличие от «Спартака», – сказал Пеев. Однако, правильно заметил Пеев!!!
Ответить
APchelov
1495785326
Насчёт лучших россиян в составе Зенита - это большой вопрос )
Ответить
Garrincha58
1495786476
Арсенал-Спартак вот где чемпионский уровень и привет чемпионам Руси всея от Енисея!!!
Ответить
Garrincha58
1495786559
и еще чемпионский уровень Кр Советов-Спартак и где сейчас самарцы!?
Ответить
OfaZavr
1495788026
Точно подмечено.
Ответить
МАКАРШВЕД
1495788055
Даже Георги Пеев признался, что сине-бело-ГОЛУБЫЕ играют не на чемпионском уровне. По его словам, «Спартак» заслуженно завоевал титул по итогам года.Вот ответ Г. Орлову который точит свой ЗУБ на КРАСНО - БЕЛЫХ, КРАСНО - СИНИХ, БЕЛО-СИНИХ, ЗЕЛЕНО- КРАСНЫХ, ОРАНЖЕВО-ЧЕРНЫХ.........
Ответить
neveldomha
1495793971
В матче с тульским арсеналом, спартак показал во истину чемпионский слив.
Ответить
Павелий
1495795036
Надо в конце писать так: напомним, что Спартак в 10-й раз в своей истории выиграл чемпионат России.
Ответить
Диктор
1495799678
Глас народа-глас Божий.
Ответить
subbotaspartak
1495800369
Да игра закончилась, об чём вы, отдыхайте, В волейбол на пляжах играйте. Хватит сусолить да вспоминать, А придёт время - играть.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
1
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+