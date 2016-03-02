Пеев: «Динамо» не стало слабее после ухода Жиркова и Кокорина»

Полузащитник "Амкара" Георги Пеев рассуждает о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с "Динамо".

"Я согласен с нашим главным тренером Гаджи Гаджиевым – играют не имена, а люди. Большое желание и самоотдача восполняют отсутствие классных игроков. На сборах мы смотрели их матчи и отмечу, что футболисты "Динамо" хорошо двигались, оставляли мало пространства сопернику и против них соперникам было сложно играть. Например, на сборах они проиграли ЦСКА, но создали очень много голевых моментов. Поэтому я не могу сказать, что они стали слабее после ухода Кокорина и Жиркова. Возможно, они немного потеряли в опыте по сравнению с той командой, когда были эти два футболиста, но точно не стали слабее. Тем более, в первых играх после большого перерыва готовность всех команд примерно одинаковая. Будет очень упорный матч, но за счет желания и при своих болельщиках мы надеемся выиграть и выйти в полуфинал на "Зенит", чтобы повторить полуфинал Кубка России 2010 года, когда мы по пенальти проиграли "Зениту". Был бы хороший повод взять реванш", - сказал Пеев.

Матч "Амкар" - "Динамо" состоится сегодня и начнется в 17:00 мск.