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Болельщики «Амкара» проводили Пеева в аэропорту

23 апреля 2016, 13:38
2

Болельщики «Амкара» устроили в аэропорту проводы хавбеку команды Георги Пееву, покинувшему Пермь сегодня утром. Напомним, в пятницу стало известно, что болгарин разорвал контракт с клубом по причине конфликта с главным тренером Гаджи Гаджиевым.

Пеев перебрался в «Амкар» из киевского «Динамо» в 2007-м году. За годы, проведенные в команде, он принял участие в 247-ми поединках и забил 42 гола.

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Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Динамо К Пеев Георги Гаджиев Гаджи
Комментарии (2)
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artem27066
1461407945
Жаль что ушёл
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Oleg1234
1461410105
жаль хороший игрок
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