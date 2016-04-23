Болельщики «Амкара» проводили Пеева в аэропорту

Болельщики «Амкара» устроили в аэропорту проводы хавбеку команды Георги Пееву, покинувшему Пермь сегодня утром. Напомним, в пятницу стало известно, что болгарин разорвал контракт с клубом по причине конфликта с главным тренером Гаджи Гаджиевым.

Пеев перебрался в «Амкар» из киевского «Динамо» в 2007-м году. За годы, проведенные в команде, он принял участие в 247-ми поединках и забил 42 гола.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает