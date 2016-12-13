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  • Муслин: « В «Амкаре» Пеев вел себя так, будто главным тренером был он, а не я»

Муслин: « В «Амкаре» Пеев вел себя так, будто главным тренером был он, а не я»

13 декабря 2016, 14:21

Экс-главный тренер «Локомотива», «Химок», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин рассказал о конфликтах с болгарскими легионерами в пермском клубе, а также поделился мнением по поводу своего увольнения с поста рулевого железнодорожников.

– У вас были конфликты с болгарскими легионерами «Амкара»?

– Были. Больше всех скандалил Пеев, который думал, что если [находится] долгое время в клубе, то может уже полностью руководить командой. Порой вел себя так, будто главный тренер не я, а он. Ходил даже к президенту клуба, пытался давить, используя свой авторитет ветерана «Амкара». За время работы в России я привык ко многому. Сказать, что я на него злюсь? Каждый человек имеет право на свое мнение. Возможно, он искренне верил, что именно его рекомендации приведут к лучшему.

– Из «Локомотива» в 2007 году вас тоже уволили, не дав доработать концовку чемпионата.

– Честно говоря, я сам не знаю до конца, почему так произошло. Это надо спрашивать у тогдашнего руководства. Мы выдали большую серию матчей без поражений (18 игр – прим. «Бомбардира»), шли в тройке лидеров. Даже многие нейтральные специалисты считали, что мы главный претендент на чемпионство. Я думаю, что причина моего увольнения – это поражение в еврокубках от «Зульте-Варегема». Тогда все нас сильно травили по этому поводу: пресса, болельщики, представители других клубов. Наверно, руководители «Локо» посчитали, что поражение от полупрофессиональной команды удар по имиджу клуба и решили со мной больше не работать.

– Осталась обида на «Локомотив»?

– Прошло много времени, поэтому говорить об этом нет смысла. Конечно, было неприятно, что мне не дали доработать хотя бы тот сезон до конца. Но важно другое: до сих пор, где бы я ни встретился с болельщиками «Локомотива», они сожалеют о моем увольнении. Многие говорят, что если бы я остался до конца, то чемпионство было бы нашим. Мне очень приятно, что фанаты «Локо» даже спустя 10 лет не поменяли свое мнение и помнят меня.

– За нынешним «Локомотивом» следите?

– Конечно. В клуб вернулся Семин и это уже говорит о многом. Другой правильный шаг – это сотрудничество с футболистами, которые недавно завершили карьеру. Вместе с такими легендами команды, как Лоськов и Пашинин, «Локо» должен вернуть былые позиции лидера российского футбола. Эти люди сделали в свое время для успеха «Локомотива» в сотни раз больше, чем кто-либо. Никто кроме них не знает, как начинался их путь, и до каких достижений они дошли вместе. Единственное, что им нужно – это время и результат обязательно появится.

Полное интервью с Муслином можно прочитать в специальном материале «Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Пеев Георги Муслин Славолюб
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