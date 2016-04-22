Пеев: «Гаджиев послал меня на...»

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев, объявивший сегодня об уходе из пермского клуба, поделился подробностями своего конфликта с главным тренером красно-черных Гаджи Гаджиевым.

«Произошел момент в матче с «Динамо», когда он был недоволен, как я ему руку подал. Тогда это был первый момент, когда он себе позволил «послать меня на...». Я промолчал тогда, я не мог поверить, о чем разговор даже идет. Моим ответом был гол «Анжи».

После матча с «Зенитом» опять было такое. После игры, я расстроенный уходил с поля, не дал руку, просто поприветствовал болельщиков и ушел в раздевалку. И он заходит в раздевалку и перед всеми начал орать: «Ты когда научишься руку давать!» И пошли маты. И я встал и тоже так же реагировал. Очень некрасиво все было», – отметил Пеев.