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Пеев: «Гаджиев послал меня на...»

22 апреля 2016, 16:01
6

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев, объявивший сегодня об уходе из пермского клуба, поделился подробностями своего конфликта с главным тренером красно-черных Гаджи Гаджиевым.

«Произошел момент в матче с «Динамо», когда он был недоволен, как я ему руку подал. Тогда это был первый момент, когда он себе позволил «послать меня на...». Я промолчал тогда, я не мог поверить, о чем разговор даже идет. Моим ответом был гол «Анжи».

После матча с «Зенитом» опять было такое. После игры, я расстроенный уходил с поля, не дал руку, просто поприветствовал болельщиков и ушел в раздевалку. И он заходит в раздевалку и перед всеми начал орать: «Ты когда научишься руку давать!» И пошли маты. И я встал и тоже так же реагировал. Очень некрасиво все было», – отметил Пеев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Пеев Георги
Комментарии (6)
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Ponich
1461331288
Детский сад...
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koli4ka
1461332915
Жора, да пошли ты этого чурку нежно по-болгарски,- возьми крепко за руку да и засунь глубоко в ср.. ку
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cruiff
1461336139
Ничего удивительного. Давно известно, что Гаджиев чмо.
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Йост
1461344931
Гаджиеву тяжело, т.к. он отвечает за весь коллектив и результат в целом, а Пеев даже за себя не может ответить... Раньше таких как Пеев просто сажали на лавку или просто отправляли опять к станку работать (время, правда советское было). Желающих играть в футбол было уйму народу, да и мастерство у многих было такое, что теперь и нынешним футболерам даже и не снилось...
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НикНик90
1461370811
Пеев уже по полю еле ходит, пенальти не забивает. Прав Муслимыч, от рухляди надо избавляться. Те же Кушев и Сираков ушли вовремя и оставили добрую память.
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nemolod
1461404279
Скоро дойдет до того,что одного рукопожатия будет мало,надо будет еще ручку поцеловать как попам в церкви! А ведь первоначально рукопожатие в советском футболе было делом исключительным и происходило когда игрок на поле показывал высший класс и это была взаимная благодарность! А сейчас это стало обязаловкой как отдание чести в армии,превратилось в ритуал и оттого стало больше обыденным действием!
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