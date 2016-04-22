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    Пеев объявил об уходе из «Амкара» из-за конфликта с Гаджиевым

    Полузащитник «Амкара» Георги Пеев заявил, что разорвал действующий контракт с пермским клубом из-за ссоры с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым после матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом». Напомним, что болгарский футболист выступал в составе красно-черных с 2007 года.

    «Я после этого матча вообще закончил с футболом. Я не буду больше выступать за «Амкар», контракт с клубом разорван.

    После матча с «Зенитом» мы жестко поссорились с тренером. Один раз я стерпел, второй раз уже нельзя терпеть. В конце матча я побежал подавать угловой, потому что это моя работа, и в этот момент Гаджиев крикнул, что не ты подаешь, а Джикия. Футбол складывается из мелочей, это мелкая вещь, но психологически важный момент. Минута до конца матча, и он показывает, что я недостоин подать угловой, или я нехорошо это делаю.

    После игры в раздевалке, когда он начал орать, почему я руку не даю, ответил, потому что у тебя есть вина за мой незабитый пенальти, когда я не чувствую доверия с твоей стороны. Он ответил грубо. Я тоже. Так все началось», – сказал Пеев.

    Источник: Р-Спорт

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    22.04.2016 15:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:23

      так то виноват пеев... но гаджиев-постоянно-ноющий-про-к
      акие-то-геморрои-которые-ему-п
      одстраивают-все-вокруг-и-винов
      аты-все-но-только-не-он, достоин пинка из унылого Амкара и вообще, из футбола.

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 22 апреля 2016, 21:55

      Пеев для Амкара полезнее Гаджиева.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 апреля 2016, 21:27

      Бердыева на них нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 22 апреля 2016, 20:49

      наорались, а выгонят Пеева и кто виноват в конфликте?

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 22 апреля 2016, 19:13

      Когда ты на поле надо думать о команде а не о своих обидах...не забил пенальти - подвел команду!

      0
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      Рейтинг: +130

      Альтер 22 апреля 2016, 18:27

      Мужик! можно сказать легенда команды. я бы на месте руководства Амкара выгнал Гаджиева, и сохранил бы Пеева.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Альтер 22 апреля 2016, 20:48

      был бы ты тренером..то ваще команда твоя во дворе играла бы)))

      0
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      Рейтинг: +130

      Альтер > Chernyi Lis 23 апреля 2016, 14:42

      обоснуй, я непонятливый.

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 апреля 2016, 17:52

      вот эт он норм выдал

      3
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 апреля 2016, 17:45

      кто Гаджиев и кто Пеев для Амкара??? чувак почти 10 лет в клубе, провел больше 200 игр, но при всех обосрать тренера это через чур)))

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 апреля 2016, 17:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Никакие Пеевы, и прочие легионеры, не имеют права повышать голос на Русского тренера, пусть валят домой там получают такие бабки и орут на своих тренеров.

      -6
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Krasnodar 123 22 апреля 2016, 17:30

      Что за национализм? Все люди бывают хорошие и плохие, и в определенной ситуации могут быть правы или неправы, вне зависимости от их национальности.

      4
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Krasnodar 123 22 апреля 2016, 17:48

      ты же не знаешь всей ситуации, т.е. тренеру можно класть матом футболистов? я сомневаюсь что ты бы стерпел если предположим тебя тренер назвал долбоебом и разъебаем)))

      2
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      Рейтинг: +281

      serhz 22 апреля 2016, 16:26

      Этому Гаджиеву надо стада овец гонять на дагестанских просторах .а он с умным видом как бы тренирует ! вспомните с какой легкостью он бросал свои команды ,какую бездарную игру они показывали - и ещё и хамло беспардонное !

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