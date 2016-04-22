Игонин: «Самое жесткое слово Гаджиева – «барбос»

Бывший футболист «Сатурна» Алексей Игонин, который выступал в этом клубе под руководством нынешнего наставника «Амкара» Гаджи Гаджиева, прокомментировал историю с конфликтом между главным тренером пермяков и Георги Пеевым. Напомним, Пеев объявил об уходе из «Амкара» из-за оскорблений со стороны Гаджиева.

«Гаджи Муслимович – сдержанный и воспитанный тренер. Он в силу опыта и возраста старается говорить с игроками как учитель с учениками. Всегда есть беседы: кому-то это нравится, кому-то нет. Кто-то не выдерживал долгих разговоров.

Мне всегда казалось, что Гаджи Муслимович даже говорить по-другому не способен. Не помню мата от него. Самое жесткое его слово – «барбос». Только два раза были провальные игры, когда Гаджиев повышал свой голос, и мне казалось, что это не он. Он не оскорблял никогда никого», – рассказал Игонин.