Экс-капитан «Амкара» Пеев сказал, что из русской кухни будет на его новогоднем столе

Бывший футболист «Амкара» Георги Пеев ответил, как будет встречать Новый год.

– На столе почти ничего не будет, мы с женой останемся на Новый год вдвоем, без детей.

Из русской кухни на новогоднем столе будет водка (смеется). Немного сыра и колбасы, фрукты.

– Почему так скромно?

– Когда я закончил играть, весил 82 кг. А сейчас, после того, как держал пост, похудел на 8 кг, но вешу почти 90. Так что стараюсь скидывать вес.

– Русский напиток поможет?

– Вряд ли, но Новый год надо встретить веселее.