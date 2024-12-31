Экс-капитан «Амкара» Пеев сказал, что из русской кухни будет на его новогоднем столе

Бывший футболист «Амкара» Георги Пеев ответил, как будет встречать Новый год.
– На столе почти ничего не будет, мы с женой останемся на Новый год вдвоем, без детей.
Из русской кухни на новогоднем столе будет водка (смеется). Немного сыра и колбасы, фрукты.
– Почему так скромно?
– Когда я закончил играть, весил 82 кг. А сейчас, после того, как держал пост, похудел на 8 кг, но вешу почти 90. Так что стараюсь скидывать вес.
– Русский напиток поможет?
– Вряд ли, но Новый год надо встретить веселее.
- Пеев играл в России с 2007 по 2016 год.
- «Амкар» стал последним клубом в карьере болгарина.
Источник: «Матч ТВ»