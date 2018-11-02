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    Пеев: «У Черчесова была практика избавляться от лидеров, чтобы его все слушали»

    Бывший полузащитник «Амкара» Георги Пеев рассказал о совместной работе со Станиславом Черчесовым. Нынешний главный тренер сборной России работал в пермском клубе в сезоне-2013/14.

    – В «Амкаре» вам довелось поработать со Станиславом Черчесовым, который сотворил прорыв с российской сборной. Что он за тренер?

    – Очень сильный! Черчесов все раскладывал по полочкам – все знали, кто за что отвечает на поле, куда двигаться, когда начинать движение, как принимать мяч и так далее. Мы тщательно это отрабатывали на тренировках, а затем воспроизводили в играх. Примерно как у Лобановского. Черчесов любит фланговую игру. У него были свои принципы атакующей игры. Он доверял своим помощникам, не вмешивался в работу тренера по физподготовке, выслушивал его внимательно. Точно так же он доверял Ромащенко, который отвечал за тактику. Понятно, что Черчесов сам принимал решения, но прислушивался ко всем. Меня удивляло то, что долгое время у него не было результата в сборной. Но в самый нужный момент, на ЧМ-2018, мои слова подтвердились. Я всем рассказывал, какой он сильный специалист, но мне не верили.

    – У вас же был конфликт с Черчесовым?

    – Как-то он неправильно понял меня, хотя претензий по тренировкам не имел. На самом деле, у него была практика избавляться от лидеров, чтобы его затем все слушали. Так было в «Спартаке», когда он выгнал Титова с Калиниченко, так было и в других командах. В «Амкаре» он хотел поступить так со мной и Сираковым. Но дело в том, что Черчесов как тренер мне импонировал. Я хотел, чтобы «Амкар» прогрессировал, и под руководством Черчесова мы играли в футбол, а не просто били на авось. Я хотел с ним работать. Увы, на одной из тренировок мы с Захари Сираковым якобы не так посмотрели на него. Может, ему нужен был повод. И он решил не церемониться с нами. Но через неделю успокоился и сам позвал на встречу. Мы никуда не хотели уходить. Черчесов увидел, что я не настроен против него. Все наладилось, и я провел чуть ли не лучший сезон в своей карьере при Черчесове.

    Источник: «Динамо» Киев от Шурика

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    02.11.2018 07:07
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 ноября 2018, 04:04

      "Мы тщательно это отрабатывали на тренировках, а затем воспроизводили в играх. Примерно как у Лобановского".
      Хоть убей, не помню Георги Пеева в командах Лобановского!

      Далее. Почему "была практика избавляться от лидеров"? Эта практика у Стаса и сейчас в ходу.

      0
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      Рейтинг: +17

      Dilasse > serppion 9 ноября 2018, 11:57

      например от какого лидера он сейчас избавился?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 2 ноября 2018, 22:18

      А что это за лидер, который не слушает тренера?

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 15:04

      А я думал почему лысый в сборную всякое г-но собирает? Вот выгонит Дзюбу с Черышевым, и каюк команде. Он и давно бы их выгнал, но сверху не дают. С самого верху!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 2 ноября 2018, 11:57

      Лидер лидеру рознь. Если лидер занимается саботажем и разрушением, то естественно его нужно убирать. А если человек своим примером вдохновляет команду и работает ради команды, является авторитетом для молодёжи, тут тренеру нужно свои амбиции убирать и искать компромисс. Но диктаторы не знают что такое компромисс, поэтому у них после взлётов, как правило зачастую происходят тяжёлые падения.

      2
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      Рейтинг: +17

      Dilasse > woyser 2 ноября 2018, 17:04

      Вот он и убирал тех, кто себя ставит выше команды и выше тренера.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 10:06

      Косоглазие вредно.Не надо косо глядеть на главнюка.

      0
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      Рейтинг: +6641

      ALeX-161-rus 2 ноября 2018, 10:02

      Дисциплина всегда должна быть на первом месте!
      А результат будет.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ALeX-161-rus 2 ноября 2018, 10:06

      ...или не будет.Но дисциплина-то останется!!!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 ноября 2018, 09:29

      Так заведётся благая свинья в семье, все пропадут!

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 2 ноября 2018, 08:40

      И это всегда давало результат.

      2
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 2 ноября 2018, 08:05

      Иногда это вынужденная мера....бывает лучше убрать лидера что б не допустит полного равала в коллективе

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 ноября 2018, 08:04

      у каждого своя тактика, важен результат...

      4
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