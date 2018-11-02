Пеев: «У Черчесова была практика избавляться от лидеров, чтобы его все слушали»

Бывший полузащитник «Амкара» Георги Пеев рассказал о совместной работе со Станиславом Черчесовым. Нынешний главный тренер сборной России работал в пермском клубе в сезоне-2013/14.

– В «Амкаре» вам довелось поработать со Станиславом Черчесовым, который сотворил прорыв с российской сборной. Что он за тренер?

– Очень сильный! Черчесов все раскладывал по полочкам – все знали, кто за что отвечает на поле, куда двигаться, когда начинать движение, как принимать мяч и так далее. Мы тщательно это отрабатывали на тренировках, а затем воспроизводили в играх. Примерно как у Лобановского. Черчесов любит фланговую игру. У него были свои принципы атакующей игры. Он доверял своим помощникам, не вмешивался в работу тренера по физподготовке, выслушивал его внимательно. Точно так же он доверял Ромащенко, который отвечал за тактику. Понятно, что Черчесов сам принимал решения, но прислушивался ко всем. Меня удивляло то, что долгое время у него не было результата в сборной. Но в самый нужный момент, на ЧМ-2018, мои слова подтвердились. Я всем рассказывал, какой он сильный специалист, но мне не верили.

– У вас же был конфликт с Черчесовым?

– Как-то он неправильно понял меня, хотя претензий по тренировкам не имел. На самом деле, у него была практика избавляться от лидеров, чтобы его затем все слушали. Так было в «Спартаке», когда он выгнал Титова с Калиниченко, так было и в других командах. В «Амкаре» он хотел поступить так со мной и Сираковым. Но дело в том, что Черчесов как тренер мне импонировал. Я хотел, чтобы «Амкар» прогрессировал, и под руководством Черчесова мы играли в футбол, а не просто били на авось. Я хотел с ним работать. Увы, на одной из тренировок мы с Захари Сираковым якобы не так посмотрели на него. Может, ему нужен был повод. И он решил не церемониться с нами. Но через неделю успокоился и сам позвал на встречу. Мы никуда не хотели уходить. Черчесов увидел, что я не настроен против него. Все наладилось, и я провел чуть ли не лучший сезон в своей карьере при Черчесове.