Пеев: «Предложения из Китая меня не устроили»

Бывший полузащитник пермского «Амкара» Георги Пеев прокомментировал свое решение стать футбольным агентом. Напомним, ранее появилась информация, что у футболиста были предложения из Китая.

«Предложения из Китая и Дубая меня не устроили. Во-первых, не было никакой конкретики – нужно было дожидаться второго предложения. Во-вторых, сумма зарплаты была не той, на которую рассчитывал. Из РФПЛ вариантов не поступало, тем более я сам не хотел больше играть в России, пусть все и устраивало», – заявил Пеев.