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  • После конфликта с Пеевым Гаджиев поставил «Амкару» ультиматум

После конфликта с Пеевым Гаджиев поставил «Амкару» ультиматум

22 апреля 2016, 19:08
14

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после конфликта с полузащитником Георги Пеевым побеседовал с руководством клуба насчет будущего футболиста. Об этом рассказал агент Пеева Мирчо Димитров.

«Вчера я общался с руководством «Амкара». Мне сказали, что у Гаджиева с Пеевым состоялся разговор, после которого тренер поставил вопрос так: либо он, либо Пеев. Подробностей я не знаю.

Подобное происходит уже второй раз. Думаю, у тренера к Жоре какое-то особое отношение. Тренер должен объединять коллектив, в котором есть разные люди с разными характерами, находить подход к каждому», – сказал Димитров.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Пеев Георги Гаджиев Гаджи
Комментарии (14)
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Йост
1461344267
Гаджиев не сдержался, конечно, а Пеев вообще не воспитанный человек....
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ГорЬкиЙ
1461347272
Гаджиев, как тренер, отличный специалист, а вот, как человек - GAVNO!
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Chernyi Lis
1461347499
на западе бы этого пея старого уже давно выгнали бы пинком за неуважение к тренеру...там тренер всегда прав!! у нас плять демократия по русски
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nemolod
1461349583
У каждого своя правда и время всех рассудит!
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андрей андреев
1461349821
Бердыев бы эту шарашкину контору быстро бы разогнал.. В Ростове капитан поехал домой
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Вомбат
1461350688
Гаджиев известен как очень хороший тренер, а Пеев - средний футболист, лучшие годы которого позади. Если они действительно поругались, понятно в пользу кого решит руководство клуба.
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alp
1461352767
Амкар унылая команда. и пеева и гаджиева надо оттуда отпустить. команду эти 2 действия не сделают ни лучше ни хуже. они так и будут унылыми....
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glumm
1461384031
Гаджиев не сдержался,
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