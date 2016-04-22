После конфликта с Пеевым Гаджиев поставил «Амкару» ультиматум

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после конфликта с полузащитником Георги Пеевым побеседовал с руководством клуба насчет будущего футболиста. Об этом рассказал агент Пеева Мирчо Димитров.

«Вчера я общался с руководством «Амкара». Мне сказали, что у Гаджиева с Пеевым состоялся разговор, после которого тренер поставил вопрос так: либо он, либо Пеев. Подробностей я не знаю.

Подобное происходит уже второй раз. Думаю, у тренера к Жоре какое-то особое отношение. Тренер должен объединять коллектив, в котором есть разные люди с разными характерами, находить подход к каждому», – сказал Димитров.