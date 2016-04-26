Пеев: «При Гаджиеве я не вернусь в Пермь»

Бывший полузащитник «Амкара» Георгий Пеев еще раз вернулся к конфликту с наставником команды Гаджи Гаджиевым. По словам болгарского футболиста, специалист заметно поменялся за последний год.

– Алексей Игонин, который работал с Гаджиевым в «Сатурне», сказал, что самое обидное, что можно услышать от Гаджиева, – это слово «барбос».

– Да-да, я читал, молодец Игонин. Может быть, раньше так и было, но если он видел последнюю игру, там крупным планом показывали Гаджиева. Было видно, как он обращается к судье – и это не «барбос». Я сам не верил, что из его уст могут вылететь такие слова. Но мат был жесткий. А Игонин пусть рассказывает что хочет. Вначале мы и сами смеялись, что Гаджиев говорил «балбес» или «барбос» – эти выражения никто раньше не использовал. Но в момент ярости это другое лицо. И вообще по сравнению с прошлым годом тренер стал больше нервничать. Намного больше.

– Из заявления «Амкара» можно понять, что клуб готов принять вас обратно.

– Я не ожидал, что может возникнуть такая ситуация, как с этим бонусом. Если она продолжится, отношения у меня будут совсем другие. В любом случае, при Гаджиеве я не вернусь в Пермь ни в каком качестве. Только как болельщик.

Не верю, что клуб может предложить мне руководящую должность. Потому что я давно в «Амкаре» и знаю, как там все делается. Леша Попов сыграл больше всех матчей в премьер-лиге – ему что-то предложили? Нет. А ведь он тоже заслуженный человек. Просто есть люди, которые говорят правду, но это кому-то не нравится. А есть такие, кто предпочитает промолчать. Вот они, наверное, и будут работать. Но это точно не на благо клуба.

Я обязательно приеду в Пермь, чтобы пообщаться с ребятами и собрать работников стадиона, которые меня ценят, и которых я люблю. Попрощаемся по-человечески. Весь период в «Амкаре» останется у меня в сердце. Единственное, о чем я жалею, – это о том пенальти. Хотелось порадовать болельщиков, они это заслужили.