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  • Алексей Попов: «Знаю всю суть конфликта в «Амкаре». Спокойно разрешить его не удастся»

Алексей Попов: «Знаю всю суть конфликта в «Амкаре». Спокойно разрешить его не удастся»

22 апреля 2016, 19:47
4

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов поделился своим мнением о конфликте между главным тренером пермского клуба Гаджи Гаджиевым и полузащитником Георги Пеевым.

«Скажу как человек, знающий всю суть конфликта, что в данной ситуации я полностью на стороне Пеева. Сразу после матча Гаджиев при всей команде высказал ему свое недовольство в грубой форме. Он мог бы сделать это позже, наедине, но не как только завершилась встреча, и все находились на эмоциях.

Тренер в любом случае не имел права оскорблять футболиста, тем более что Пеев не заслужил такого отношения. Он полностью выложился в игре и делал все, что в его силах, а в итоге получил в ответ оскорбления.

Могу сказать, что это лидер, легенда «Амкара». Человек, который уже добился всего и продолжает «тащить» команду, показывая пример молодым игрокам, которые учатся у него. Пеев – неотъемлемая часть клуба, он способен еще показать себя. Болгарин, как и любой возрастной футболист, довольно эмоционален, но в данной ситуации решение довольно серьезное, и Пеев точно его не изменит.

Здесь не может быть никакого компромисса. Спокойно разрешить этот конфликт вряд ли удастся. Либо Пеев уйдет из «Амкара», либо Гаджиев покинет пост главного тренера. Третьего не дано», – сказал Попов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Попов Алексей Пеев Георги Гаджиев Гаджи
Комментарии (4)
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Taps
1461349045
Зажрались эти тупые футболисты ... Работать надо, а не водку пьянствовать.
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alp
1461353787
амкар и так то унылая команда, а без Пеева вообще станет поставщиком очков в пл этого сезона. гаджиева, этого нытика и псевдоспециалиста надо гнать из аммиака и футбола. Красножана бы Пермякам дать, с максимальными полномочиями... может, в след сезоне бы и смогли бы чо...
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fakel-vrn
1461360359
помню я как гаджиев бросил самару в середине сезона и ушел в анжи... уже после этого перестал его считать норм человеком..
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