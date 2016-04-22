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  • Пеев объявил об уходе из «Амкара» из-за конфликта с Гаджиевым

Пеев объявил об уходе из «Амкара» из-за конфликта с Гаджиевым

22 апреля 2016, 15:24
19

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев заявил, что разорвал действующий контракт с пермским клубом из-за ссоры с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым после матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом». Напомним, что болгарский футболист выступал в составе красно-черных с 2007 года.

«Я после этого матча вообще закончил с футболом. Я не буду больше выступать за «Амкар», контракт с клубом разорван.

После матча с «Зенитом» мы жестко поссорились с тренером. Один раз я стерпел, второй раз уже нельзя терпеть. В конце матча я побежал подавать угловой, потому что это моя работа, и в этот момент Гаджиев крикнул, что не ты подаешь, а Джикия. Футбол складывается из мелочей, это мелкая вещь, но психологически важный момент. Минута до конца матча, и он показывает, что я недостоин подать угловой, или я нехорошо это делаю.

После игры в раздевалке, когда он начал орать, почему я руку не даю, ответил, потому что у тебя есть вина за мой незабитый пенальти, когда я не чувствую доверия с твоей стороны. Он ответил грубо. Я тоже. Так все началось», – сказал Пеев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Пеев Георги Гаджиев Гаджи
Комментарии (19)
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Chernyi Lis
1461328659
пенсионеру давно пора на отдых..он еще бездарно мяч катает..место занимает..
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Garrincha58
1461329064
вылетел бы Амкар не люблю эту командочку
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amg063
1461329952
Приезжай к нам в Самару играть
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Tri
1461331081
Видимо у них нет взаимоуважения друг к другу, а Пеев в Газовик пусть переходит, его опыт будет полезен новичку РФПЛ.
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15426378s
1461331480
да, пендаль не забить, в створ ворот не попасть, это уже......
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serhz
1461331584
Этому Гаджиеву надо стада овец гонять на дагестанских просторах .а он с умным видом как бы тренирует ! вспомните с какой легкостью он бросал свои команды ,какую бездарную игру они показывали - и ещё и хамло беспардонное !
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Krasnodar 123
1461334759
Никакие Пеевы, и прочие легионеры, не имеют права повышать голос на Русского тренера, пусть валят домой там получают такие бабки и орут на своих тренеров.
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Etiainen
1461336754
вот эт он норм выдал
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Альтер
1461338857
Мужик! можно сказать легенда команды. я бы на месте руководства Амкара выгнал Гаджиева, и сохранил бы Пеева.
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kazak1975
1461351314
Пеев для Амкара полезнее Гаджиева.
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