Пеев объявил об уходе из «Амкара» из-за конфликта с Гаджиевым

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев заявил, что разорвал действующий контракт с пермским клубом из-за ссоры с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым после матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом». Напомним, что болгарский футболист выступал в составе красно-черных с 2007 года.

«Я после этого матча вообще закончил с футболом. Я не буду больше выступать за «Амкар», контракт с клубом разорван.

После матча с «Зенитом» мы жестко поссорились с тренером. Один раз я стерпел, второй раз уже нельзя терпеть. В конце матча я побежал подавать угловой, потому что это моя работа, и в этот момент Гаджиев крикнул, что не ты подаешь, а Джикия. Футбол складывается из мелочей, это мелкая вещь, но психологически важный момент. Минута до конца матча, и он показывает, что я недостоин подать угловой, или я нехорошо это делаю.

После игры в раздевалке, когда он начал орать, почему я руку не даю, ответил, потому что у тебя есть вина за мой незабитый пенальти, когда я не чувствую доверия с твоей стороны. Он ответил грубо. Я тоже. Так все началось», – сказал Пеев.