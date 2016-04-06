Пеев: «Не считаю себя легендой «Амкара»

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев дал понять, что не считает себя легендой пермского клуба.

«Болельщики называют меня легендой «Амкара»? Это очень приятно, но мне даже неудобно немного. Легенды играют в больших европейских клубах, а я в маленьком. Хотя для нас «Амкар» – это самый большой клуб. Мне приятно, но легендой себя не ощущаю. Да, наверное, я много сделал для клуба, но и «Амкар» мне много дал. В частности, много приятных эмоций», – отметил игрок.

Напомним, что Пеев пришел в «Амкар» в 2007 году. В составе пермяков болгарин провел 245 матчей, в которых забил 42 гола.