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Агент Пеева: «Георги не вернется в «Амкар», пока Гаджиев руководит командой»

23 апреля 2016, 12:59

Агент Мирча Димитров, представляющий интересы хавбека «Амкара» Георги Пеева, заявил, что возвращение игрока в пермскую команду, пока Гаджи Гаджиев является ее главным тренером, маловероятно. Напомним, 37-летний игрок покинул клуб, разорвав действующий контракт, после конфликта с наставником. Пеев являлся игроком «Амкара» с 2007-го года, проведя за него в общей сложности 243 матча.

«Думаю, что если Гаджи Гаджиева не будет в «Амкаре», то Пеев вернется туда. Георгий любит этот клуб, этот город. К нему хорошо относится руководство. Он ни на кого, кроме Гаджиева, зла не держит. В прошлом году у нас были предложения из Китая и ОАЭ, но мы решили остаться в «Амкаре». Он просто не смог расстаться с болельщиками. Он всегда готов вернуться и остаться в Перми.

У Георги заканчивается контракт в мае, но у нас было соглашение с клубом, что мы продлеваем его еще на год. В этой ситуации можно сказать, что мы его разорвали. Контракт просто закончится, компенсаций никаких нет. С руководством договорились, там очень хороший генеральный директор, после встречи с ним они разошлись как друзья. Очень жаль, что игрок, который столько лет отдал и столько сделал... Такого игрока надо провожать с уважением, а они просто пожали руки, Георгий взял билет и поехал домой. И это после десяти лет работы.

Я считаю, что Георгий совершенно не виноват в том, что произошло. Тренер – это педагог и воспитатель, если есть какая-то проблема с игроком, то тренер должен его вызвать и поговорить один на один, а он зашел в раздевалку и при всех начал его ругать матом. Пеев уже в солидном возрасте, он не 20-летний игрок. Это позор. Любой человек с характером Георги поступил бы так же.

Посмотрим, Пеев редкий игрок с точки зрения характера. Несмотря на свой возраст, он профессионально тренируется, старается, и организм у него очень здоровый. Он считает, что у него есть еще силы, чтобы еще год где-нибудь поиграть», – сказал Димитров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Пеев Георги Гаджиев Гаджи
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