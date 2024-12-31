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Георги Пеев
Новости
Георги Пеев - новости
Завершил карьеру
11 марта 1979 (47), София
#7 | Полузащитник
181 см | 80 кг
Болгария
Статистика
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Трансферы
Публикации
Экс-капитан «Амкара» Пеев сказал, что из русской кухни будет на его новогоднем столе
2024.12.31 13:24
Пеев: «У Черчесова была практика избавляться от лидеров, чтобы его все слушали»
2018.11.02 07:07
27
Пеев заявил, что мог перейти в «Арсенал», а не в «Амкар»
2017.05.26 12:11
1
Пеев: «Зенит» играет не на чемпионском уровне, в отличие от «Спартака»
2017.05.26 10:16
12
Муслин: « В «Амкаре» Пеев вел себя так, будто главным тренером был он, а не я»
2016.12.13 14:21
Пеев: «Предложения из Китая меня не устроили»
2016.08.01 15:50
2
Бывший футболист «Амкара» Пеев завершил карьеру
2016.08.01 12:31
1
Агент Пеева: «Не думаю, что Георги получит деньги, которые ему должны в «Амкаре»
2016.05.11 10:47
1
Сираков: «В ситуации с уходом Пеева больше виноват Гаджиев, он опытный тренер и не должен был так поступать»
2016.04.26 17:04
Пеев: «В раздевалке Гаджиев перед всеми объявил: «Тихо! Я сейчас что-то скажу!». И начал с матом в мой адрес»
2016.04.26 13:43
9
Пеев: «При Гаджиеве я не вернусь в Пермь»
2016.04.26 09:18
1
Пеев: «Возможно, со мной так специально поступили в «Амкаре», теперь еще хотят забрать бонус, который я уже отработал»
2016.04.24 17:56
Гаджиев: «С Пеевым у меня были одни из лучших отношений в «Амкаре», но интересы команды выше личных интересов»
2016.04.24 17:16
Фото
Болельщики «Амкара» проводили Пеева в аэропорту
2016.04.23 13:38
2
Агент Пеева: «Георги не вернется в «Амкар», пока Гаджиев руководит командой»
2016.04.23 12:59
Пеев: «Не хотел играть в «Амкаре» при Гаджиеве»
2016.04.23 11:43
4
Гордеев: «Муслимыч хотел, чтобы Пеев не подавал угловой»
2016.04.22 21:35
2
Завтра Пеев улетит в Болгарию
2016.04.22 20:33
16
Алексей Попов: «Знаю всю суть конфликта в «Амкаре». Спокойно разрешить его не удастся»
2016.04.22 19:47
4
Гаджиев: «Жаль, что Пеев решил покинуть «Амкар»
2016.04.22 19:23
2
После конфликта с Пеевым Гаджиев поставил «Амкару» ультиматум
2016.04.22 19:08
14
Игонин: «Самое жесткое слово Гаджиева – «барбос»
2016.04.22 19:00
1
«Амкар»: «Пеев прилюдно оскорбил Гаджиева»
2016.04.22 17:28
5
Пеев: «Гаджиев послал меня на...»
2016.04.22 16:01
6
Пеев объявил об уходе из «Амкара» из-за конфликта с Гаджиевым
2016.04.22 15:24
19
Гаджиев: «Мордовия» умеет собираться после крупных поражений»
2016.04.14 12:33
Пеев: «Не считаю себя легендой «Амкара»
2016.04.06 18:28
Пеев: «Селихова называют «новым Акинфеевым»
2016.03.24 11:09
1
Пеев: «Динамо» не стало слабее после ухода Жиркова и Кокорина»
2016.03.02 12:17
4
Товарищеский матч. «Амкар» обыграл «Стабек»
2016.02.23 20:10
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