Бывший футболист «Амкара» Пеев завершил карьеру

Бывший полузащитник «Амкара» Георги Пеев принял решение завершить карьеру футболиста и стал агентом. Напомним, хавбек покинул пермский клуб в апреле из-за конфликта с главным тренером Гаджи Гаджиевым.

«Мы с Георги Пеевым работаем уже 16 лет, помогаем и доверяем друг другу. Он хотел ещe год играть в футбол — были варианты в Дубае и Китае, но затем думал учиться на тренера. В итоге Георги решил завершить карьеру и работать в качестве агента. Мы заключили официальный контракт, он уже неделю является моим сотрудником», – сказал агент футболиста.