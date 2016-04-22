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«Амкар»: «Пеев прилюдно оскорбил Гаджиева»

22 апреля 2016, 17:28
5

Гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал ситуацию с уходом Георги Пеева из пермской команды. Напомним, что болгарский футболист разорвал контракт с клубом из-за конфликта с главным тренером Гаджи Гаджиевым.

«Крайне редко появляется необходимость выносить наружу то, что происходит в раздевалке футбольной команды. Но «Амкар» – открытый клуб, и болельщики вправе знать, что у нас происходит, тем более, что речь идет об из ряда вон выходящей ситуации. Очень жаль, что такой опытный игрок не смог сдержать своих эмоций, прилюдно оскорбив главного тренера нашей команды. Это вышло далеко за рамки обычного конфликта и фактически поставило футболиста вне коллектива. Мы не раз убеждались в том, что у Пеева – очень непростой характер, и особенно обидно, что это проявилось в самый трудный для команды момент, когда всем надо было сплотиться и вместе пережить обиднейшее поражение в кубковом полуфинале.

В то же время хочу сказать, что эта ситуация ни в коей мере не перечеркивает все то хорошее, что Пеев сделал для нашей команды, в которой он в течение многих лет был одним из ведущих футболистов. Однако не только мы благодарны ему, но и он многим обязан клубу. Поэтому я надеюсь, что мы расстанемся достойно – без взаимных упреков и обвинений. Пройдет немного времени, схлынут эмоции и, я надеюсь, он сам поймет, что был не прав. Мы со своей стороны не сжигаем мосты и совершенно не исключаем того, что 38-летний футболист вернется в нашу семью в качестве если не игрока, то тренера или функционера.

Футбольный клуб «Амкар» благодарит Георгия Пеева за годы выступления в пермском клубе», – подчеркнул Резвухин.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Пеев Георги Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
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андрей андреев
1461350047
38? Да ему лет 5 назад нужно было билет купить
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nemolod
1461353357
Надо думать,что игрок послал главного тренера? Только вот по логике,чтобы это сделать надо сначала игроку что-то весьма обидное высказать-ведь не просто так футболист взял и оскорбил?
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alp
1461354095
руководство встало на сторону тренеришки... зря... я бы на их месте обоих бы уволил. Румына - с почестями, гаджиева с позором
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compka
1461356159
Нужно уважать тренера, тем более в таком возрасте.
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