«Амкар»: «Пеев прилюдно оскорбил Гаджиева»

Гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал ситуацию с уходом Георги Пеева из пермской команды. Напомним, что болгарский футболист разорвал контракт с клубом из-за конфликта с главным тренером Гаджи Гаджиевым.

«Крайне редко появляется необходимость выносить наружу то, что происходит в раздевалке футбольной команды. Но «Амкар» – открытый клуб, и болельщики вправе знать, что у нас происходит, тем более, что речь идет об из ряда вон выходящей ситуации. Очень жаль, что такой опытный игрок не смог сдержать своих эмоций, прилюдно оскорбив главного тренера нашей команды. Это вышло далеко за рамки обычного конфликта и фактически поставило футболиста вне коллектива. Мы не раз убеждались в том, что у Пеева – очень непростой характер, и особенно обидно, что это проявилось в самый трудный для команды момент, когда всем надо было сплотиться и вместе пережить обиднейшее поражение в кубковом полуфинале.

В то же время хочу сказать, что эта ситуация ни в коей мере не перечеркивает все то хорошее, что Пеев сделал для нашей команды, в которой он в течение многих лет был одним из ведущих футболистов. Однако не только мы благодарны ему, но и он многим обязан клубу. Поэтому я надеюсь, что мы расстанемся достойно – без взаимных упреков и обвинений. Пройдет немного времени, схлынут эмоции и, я надеюсь, он сам поймет, что был не прав. Мы со своей стороны не сжигаем мосты и совершенно не исключаем того, что 38-летний футболист вернется в нашу семью в качестве если не игрока, то тренера или функционера.

Футбольный клуб «Амкар» благодарит Георгия Пеева за годы выступления в пермском клубе», – подчеркнул Резвухин.