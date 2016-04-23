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Пеев: «Не хотел играть в «Амкаре» при Гаджиеве»

23 апреля 2016, 11:43
4

Бывший игрок «Амкара» Георги Пеев рассказал о своем конфликте с главным тренером Гаджи Гаждиевым, после которого игрок принял решение покинуть команду.

─ Гаджиев казался мудрым, выдержанным и рассудительным тренером.

─ Именно таким он начал работу в «Амкаре». Очень хорошо общался с игроками, его разборы игр и установки где-то даже напоминали великого тренера Валерия Лобановского. Но что с ним произошло в этом году? Я не знаю.

─ Такое отношение Гаджиева проявилось только к вам или и к другим игрокам «Амкара»?

─ Я готов говорить только за себя. Не хочу заниматься интригами. Зачем мне обманывать футбольную общественность, если все равно я близок к тому, чтобы завершить карьеру?

─ Руководство «Амкара» предполагает, что вы можете остаться в клубе, например, в должности функционера.

─ Я благодарен руководителям. У меня со всеми хорошие отношения. Но! При Гаджиеве в «Амкаре» я не останусь ни в каком качестве! Контракт разорван.

Сейчас я планирую улететь в домой, в Болгарию, к любимой семье. Я не боюсь, что придется завершить карьеру. Впрочем, силы продолжить выходить на поле остаются.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Пеев Георги Гаджиев Гаджи
Комментарии (4)
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Chernyi Lis
1461401460
какие силы?? просто бегать..))последний сезон голы только на добивании..или случайно..
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Тяп-Ляп.
1461406243
Ишь ты какой Нихочуха,а ещё румын называется.
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