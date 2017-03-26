Гордеев: «Взаимопонимание у «СКА-Хабаровска» будет улучшаться»

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев прокомментировал матч с «Тюменью» в 28-м туре ФНЛ. Специалист признал, что команде требуется улучшать взаимопонимание между игроками.

«Мы понимали, что нас ждет достаточно сложный матч. Очень важно было не дать сопернику развернуться, так как «Тюмень» играющая команда, которая знает как играть и имеет в составе достаточно опытных футболистов. В целом, это у нас получилось и я поздравляю всех со столь нужной победой.

Ребята сегодня проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностей, которые мы испытывали перед игрой. Самое главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем будет только улучшаться», – заявил Гордеев.

Клуб из Хабаровска занимает третье место в турнирной таблице первенства.