Гордеев: «У российского клуба может быть бюджет четыре миллиона, а руководству все не хватает на детский футбол»

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев заявил, что в российском футболе не уделяется внимание низшим лигам, где в большом количестве играют одаренные молодые игроки.

«Необходимо развивать и ФНЛ, и вторую лигу, и регионы. Нам видна только вершина айсберга. Мы теряем огромное число талантливых ребят. Они просто не переходят из низших лиг в РФПЛ. Клубы тратят много средств на легионеров, а детской команде часто не хватает денег доехать на какой-то турнир или матч. Или у команды бюджет — 4 миллиарда рублей. При этом руководство говорит: «Нам не хватает...» Ну как так? На чемпионате Европы нам всем щелкнули по носу. И поделом. Нужно грамотно распределять деньги. Думать прежде всего о развитии футбола, а уже после о своих амбициях», – заявил Гордеев.