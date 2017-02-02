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    «Мордовия» оштрафована за невыплату долгов по заработной плате

    РФС удовлетворил повторное заявление бывшего главного тренера «Мордовии» Андрея Гордеева о погашении перед ним долгов по зарплате. Аналогичное решение вынесено и в отношении помощника Гордеева Николая Ковардаева.

    В качестве меры наказания за неисполнения трудовых обязательств к «Мордовии» применен денежный штраф.

    Отметим, что футболисты саранского клуба со вторника бойкотируют тренировки, требуя полного погашения накопившихся долгов.

    Источник: РФС

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    02.02.2017 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 февраля 2017, 22:40

      У них денег и так нет , а еще и вы штрафуете...Помогли бы лучше...

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