«Мордовия» оштрафована за невыплату долгов по заработной плате

РФС удовлетворил повторное заявление бывшего главного тренера «Мордовии» Андрея Гордеева о погашении перед ним долгов по зарплате. Аналогичное решение вынесено и в отношении помощника Гордеева Николая Ковардаева.

В качестве меры наказания за неисполнения трудовых обязательств к «Мордовии» применен денежный штраф.

Отметим, что футболисты саранского клуба со вторника бойкотируют тренировки, требуя полного погашения накопившихся долгов.