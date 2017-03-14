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    Гордеев: «Выход «СКА-Хабаровска» в РФПЛ? Будем биться!»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона. Напомним, что на данный момент клуб из Хабаровска занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.

    – Для вас принципиально просто попасть в «стыки» или все же конкретно замахиваетесь на РФПЛ? Какой настрой у руководителей края?

    – Настрой боевой – аппетит, как говорится, приходит во время еды. Сложно говорить за всех руководителей, но планы самые большие, и мы постараемся воплотить их в жизнь. Команда на это нацелена, атмосфера внутри хорошая. Как я всегда говорю? Будем биться!

    Источник: Sportbox.ru

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    14.03.2017 11:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2017, 14:13

      Ждём в РФПЛ!

      -2
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      Рейтинг: +390

      fantom23 14 марта 2017, 15:48

      Красавцы!!!Болею за Вас всем сердцем!!!

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