Гордеев: «Выход «СКА-Хабаровска» в РФПЛ? Будем биться!»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона. Напомним, что на данный момент клуб из Хабаровска занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.

– Для вас принципиально просто попасть в «стыки» или все же конкретно замахиваетесь на РФПЛ? Какой настрой у руководителей края?

– Настрой боевой – аппетит, как говорится, приходит во время еды. Сложно говорить за всех руководителей, но планы самые большие, и мы постараемся воплотить их в жизнь. Команда на это нацелена, атмосфера внутри хорошая. Как я всегда говорю? Будем биться!