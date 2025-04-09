Гордеев сравнил работу Станковича и Николича

Бывший главный тренер «Сатурна» и «Мордовии» Андрей Гордеев высказался о работе сербских тренеров «Спартака» и ЦСКА Деяна Станковича и Марко Николича.

«Николич более системно работает. Станкович более эмоционален. Мне, как тренеру, больше по душе и ближе Николич. Деян – это задор. Он ещe будет прибавлять в своей работе. Какие-то моменты показывают, что становление тренера ещe идeт.

Всe это и на игру переносится. Мне нравится у Станковича, что он умеет создать волну, а куда она выбросит, никто не знает. Уметь поймать волну – классная история. Кому-то понравится системность Николича, а другим футболистам нравится, когда присутствует какая-то спонтанность.

Мне кажется, если Деян выстрелит в «Спартаке», то у него будут лучше карьерные перспективы. Он на повышение может быстрее Николича уйти. Но главное условие – что у него получится с красно-белыми», – сказал Гордеев.