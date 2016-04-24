Гордеев: «Если бы я остался, «Мордовия» все равно проиграла бы ЦСКА»

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев подтвердил, что окончательно покинул пост наставника саранского клуба, но не стал рассказывать о причинах своего ухода.
– Вы окончательно расстались с «Мордовией"?
– Да. Расставили все точки над «i». В итоге все документы подписали. Расторгли контракт по соглашению сторон.
– Сейчас можете раскрыть причину своего ухода?
– Нет. Пока без комментариев.
– Владимир Рыков не раз усомнился в том, что команда нужна региону. Вы не устали от финансовой нестабильности в клубе?
– Нет. Губернатор всегда подчеркивал, что команда нужна. Другое дело, что были сложности, они и остаются. Все это влияет на работу, однако не являются камнем преткновения. Сейчас везде сложности. Нужно быть готовым к ним, преодолевать их.
– С какими чувствами смотрели последние игры «Мордовии"?
– Всегда верил в команду, переживал и переживаю за ребят.
– Многие были удивлены тем, что вы покинули «Мордовию» непосредственно перед игрой с ЦСКА… Может быть, стоило пойти на такой шаг уже после матча, и тогда бы не было тех 1:7?
– Ничего бы не помялось, останься я у руля команды.
– Все равно бы проиграли ЦСКА?
– Думаю, да.