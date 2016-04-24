Гордеев: «Если бы я остался, «Мордовия» все равно проиграла бы ЦСКА»

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев подтвердил, что окончательно покинул пост наставника саранского клуба, но не стал рассказывать о причинах своего ухода.

– Вы окончательно расстались с «Мордовией"?

– Да. Расставили все точки над «i». В итоге все документы подписали. Расторгли контракт по соглашению сторон.

– Сейчас можете раскрыть причину своего ухода?

– Нет. Пока без комментариев.

– Владимир Рыков не раз усомнился в том, что команда нужна региону. Вы не устали от финансовой нестабильности в клубе?

– Нет. Губернатор всегда подчеркивал, что команда нужна. Другое дело, что были сложности, они и остаются. Все это влияет на работу, однако не являются камнем преткновения. Сейчас везде сложности. Нужно быть готовым к ним, преодолевать их.

– С какими чувствами смотрели последние игры «Мордовии"?

– Всегда верил в команду, переживал и переживаю за ребят.

– Многие были удивлены тем, что вы покинули «Мордовию» непосредственно перед игрой с ЦСКА… Может быть, стоило пойти на такой шаг уже после матча, и тогда бы не было тех 1:7?

– Ничего бы не помялось, останься я у руля команды.

– Все равно бы проиграли ЦСКА?

– Думаю, да.