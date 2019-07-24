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Андрей Гордеев
Материалы
Андрей Гордеев - материалы
Россия
1 апреля 1975 (51)
Тренер
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Публикации
Трансферы России 10 лет назад: звезды сборной уехали в Европу, Дзюба поругался со «Спартаком»
А Парфенов еще был футболистом.
24.07.2019 19:02
9
Определились полуфинальные пары еврокубков. Соуза не возглавит «Зенит». Дайджест событий дня
Орлов усомнился в честной игре «Мордовии». «Бавария» заинтересовалась Санчесом. Неймар получил травму на тренировке «Барселоны». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15.04.2016 21:42
5
Женская сборная России попалась на допинге. «Мордовия» лишилась тренера. Дайджест событий дня
Долги «Кубани» превысили миллиард рублей. Россия потеряла несколько позиций в рейтинге ФИФА. «Спартак» будет искать вратаря. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.04.2016 21:15
2
Карадениз вытаскивает «Рубин», а «Спартак» снова проигрывает. Каким был 15-й тур РФПЛ
О разочаровывающих «Крыльях», преображении «Мордовии» и первом поражении ЦСКА – в обзоре 15-го тура от «Бомбардира».
09.11.2015 09:40
1
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 13-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Чигилейчик.
24.10.2015 11:20
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 12-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 12-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Лев Богданов.
18.10.2015 11:10
2
Евгений Бушманов: «Когда у руля команды Бердыев, возможно все»
Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что работа Слуцкого в сборной прибавила стабильности ЦСКА, оценил перспективы «Динамо» в борьбе за медали, а также заверил, что «Ростову» по силам оказаться в еврокубках.
16.10.2015 10:00
Томас Фибел: «Я первый представитель Гваделупы в России. И мне здесь нравится!»
Защитник «Мордовии» Томас Фибел в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о своей любви к столичным ресторанам, дал советы Анри и Анелька, а также порадовался тому, что не перешел в московское «Динамо».
15.10.2015 10:05
1
Клопп возглавил «Ливерпуль». Дзагоев сможет сыграть с Молдавией. Дайджест событий дня
Гвардиола со следующего сезона будет тренером «Манчестер Сити», а стадионы, которые примут ЧМ-2018, получили официальные имена. «Бомбардир» представляет традиционный дайджест событий дня.
08.10.2015 23:50
3
Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ
Уход Виктора Гончаренко из «Урала» ожидается всеми СМИ. Но «Бомбардир» не исключает неожиданных поворотов и предположил, кого могут еще уволить из тренеров российских клубов.
26.08.2015 14:03
14
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
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