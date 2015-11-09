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  • Карадениз вытаскивает «Рубин», а «Спартак» снова проигрывает. Каким был 15-й тур РФПЛ

Карадениз вытаскивает «Рубин», а «Спартак» снова проигрывает. Каким был 15-й тур РФПЛ

<p><em>О разочаровывающих «Крыльях», преображении «Мордовии» и первом поражении ЦСКА – в обзоре 15-го тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч тура. «Локомотив» - «Зенит»</strong></span></p> <p>Пока поля в Екатеринбурге и Казани ведут отчаянную борьбу со снегом, столичные стадионы продолжают нежиться в тепличных условиях. На днях термометры показывали невиданные для середины ноября +11. Однако аномальное тепло сдало свои позиции накануне встречи «Локомотива» и «Зенита». Шедшие на стадион болельщики неизменно прятали свои руки в нагретые карманы, а от их дыхания шел морозный пар.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8086767" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>За несколько минут до матча практически никто из игроков не стоял статично на поле – слишком велик был риск замерзнуть. Каждый из футболистов не переставал делать предыгровые упражнения ни на минуту, благодаря чему «Локомотив» и «Зенит» вышли на игру предельно готовыми. Но первый тайм не порадовал пришедших на стадион: игра выглядела вялотекущей.</p> <p>Основные события развернулись во второй 45-минутке. Все решили две голевые передачи Байе Умара Ньясса на Майкона и Самедова. В первом случае «Локомотиву» помог рикошет от Ломбертса, а при втором же голе имела место быть небольшая ошибка Юрия Лодыгина. Голкипер «Зенита» слегка запоздал с прыжком, из-за чего его пальцы в считанных миллиметрах, но разминулись с мячом – 2:0. «Локомотив» и «Ростов» побеждают, а ЦСКА проигрывает. Отрыв сократился до каких-то шести очков!</p> <p><a href="https:///articles/448035" target="_blank"><strong>«Зенит» не может играть в чемпионате Мутко». Как «Локомотив» обыграл действующего чемпиона страны</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Персона тура. Гекдениз Карадениз («Рубин»)</strong></span></p> <p>Встреча "Рубина" и "Крыльев Советов" считается главным волжским дерби, а фанаты команд, как правило, соперничают не на жизнь, а на смерть. История знает случаи, когда фанатские группировки не оставляли стекол от автобуса оппонентов, а самые отчаянные головы порой попадают в больницы с тяжелыми травмами.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447020862_Благ.jpg" style="width: 720px; height: 487px;" /></p> <p>С наступлением ноября снежный покров захватывает все больше российских городов. Очередной «жертвой» циклона стала Казань: в день матча «Рубин» - «Крылья Советов» город охватила настоящая метель. Телекамера то и дело выхватывала обилие заснеженных пластиковых сидений. Временами метель переходила в дождь и наоборот. Команды занимают низкие позиции в турнирной таблице, а в рядах самарцев и вовсе процветает очевидный кризис. В таких условиях ждать экстраординарного футбола от этих клубов было наивно. Так оно и получилось.</p> <p>Исход матча решил Гекдениз Карадениз. Хавбек «Рубина» словно вдохновился песней Глюкозы «А снег идет», громко звучавшей на стадионе «Центральный», и выдал один из лучших матчей в своей карьере. Карадениз напоминал себя образца 2008-2009 годов, совершенно заслуженно отметившись дублем. После второго гола турок подбежал к трибунам, надел на себя тюбетейку и от чистого сердца поклонился болельщикам. Меняется российский футбол. Меняются результаты «Рубина», из года в год становящиеся все хуже. Не меняется только прописка Карадениза. Гекдениз и «Рубин» - вместе навсегда!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игрок тура. Федор Смолов, «Краснодар»</strong></span></p> <p>209 дней. Именно столько ЦСКА не проигрывал в чемпионате России. Тогда, в апреле, «Челси» готовился завоевать титул чемпиона АПЛ, «Ювентус» еще не знал, что дойдет до финала ЛЧ, а Юрген Клопп проводил прощальные матчи в дортмундской «Боруссии». Потрясающей серии команды Леонида Слуцкого не было границ, но все изменил один человек. Человек, над чьим талантом и результативностью в апреле насмехались едва ли не все.</p> <p>Ныне Федор Смолов – ведущий форвард «Краснодара» и один из лучших бомбардиров РФПЛ. Опытнейшие Игнашевич и Березуцкий были растерзаны талантливым нападающим, чей дубль принес «быкам» третью победу подряд – 2:1! «Смолов – один из лучших форвардов России, если не лучший. Он – современный нападающий, способный сыграть по всему фронту атаки» - со столь красноречивой рецензией выступил в эфире «Матч-ТВ» сам Валерий Газзаев.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8086412" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Скандал тура. Раздор в «Спартаке»</strong></span></p> <p>Начало сентября стало для «Спартака» непростым. Команда вдруг стала чередовать победы с поражениями, что выбросило красно-белых из тройки призеров. Фанаты забили тревогу и принялись критиковать команду, но и это, как оказалось, еще не дно. «Спартак» перестал заниматься чередованием – теперь клуб раздаривает соперникам три очка буквально в каждом матче. Команда вошла в зону беспощадной турбулентности. Есть угроза, что красно-белый «лайнер» в ближайшее время окончательно рухнет.</p> <p>Перед матчем с «Тереком» в рядах «Спартака» царила удручающая атмосфера. В прессу просочились слухи о том, что братья Комбаровы и Глушаков выставлены на трансфер. Непосредственно в день встречи с грозненцами команда договорилась не обращать внимания на общественное давление и даже открыла счет. Но удержать победу и даже ничью снова не удалось. В последних пяти матчах «Спартак» потерпел четвертое поражение. Уже в следующем туре москвичи рискуют скатиться на восьмое место.</p> <p><a href="https:///articles/447870" target="_blank"><strong>Олег Шигаев: «Не так много клубов могут позволить себе трансферы Глушакова и Комбаровых»</strong></a></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8086041" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Разочарование тура. «Крылья Советов»</strong></span></p> <p>Когда-то самарские «Крылья» легко обыгрывали на выезде «Зенит». Франк Веркотерен на флэш-интервью заставлял симпатизировать себе легкой приятной улыбкой, а приобретение Йоана Молло называлося равноценной заменой покинувшему РФПЛ Матье Вальбуэна. В середине сентября «Крылья Советов» принимали «Мордовию». Саранчане были обыграны – 1:0, но победа далась самарцам с огромным трудом. Стали видны первые серьезные проблемы в организации игры, но тогда никто не мог предположить: победа над «Мордовией» станет последней для команды Веркотерена в первом круге. Шел лишь 8-й тур…</p> <p>К 16-му «Крылья Советов» подходят у самой черты пропасти, с куда-то пропавшей игрой и растерявшемуся при виде снега Молло. Связка Молло – Корниленко погасла так же быстро, как и родилась: за всю осень «Крылья» забили лишь дважды! С лица Веркотерена ушел приятный европейский шарм. После очередного поражения от «Рубина» на бельгийца было больно смотреть: на его сером лице прибавилось морщин, а сумасшедшая усталость смешивается с разочарованием. Скрывать опустошение уже невозможно. Непонятный вирус обживается в организме «Крыльев» и тянет их обратно в ФНЛ. Впереди предстоит гостевой матч с разозленным ЦСКА, что несет в себе пятого поражения подряд и возможность упасть в зону «стыков».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447021238_Гордеев.jpg" style="width: 720px; height: 491px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Открытие тура. Андрей Гордеев, «Мордовия»</strong></span></p> <p>Прошлый сезон «Мордовия» завершила на невиданном для себя восьмом месте. Повторить тот успех будет невозможно – синдром второго сезона катком прошелся по саранчанам. К тому же после знаменитого поражения от ЦСКА «Мордовия» попала в глубочайшую психологическую яму. Заставить игроков прийти в себя, подняться и начать карабкаться вверх сможет не каждый тренер. Андрею Гордееву эту удалось, чем он доказал, что является один из самых талантливых российских тренеров нового поколения.</p> <p>Матч с «Анжи» саранский коллектив выиграл на «одной ноге». Впервые за долгое время за хозяев сыграли обстоятельства: здесь и тяжелейший психологический нокаут махачкалинцев, и проигрывающий борьбу самому себе Песьяков, и поймавший небывалый кураж Луценко. Форвард «Мордовии» оформил дубль и помог своей команде разгромить «Анжи» - 4:0! «Мордовия» готовится попрощаться с зоной вылета: для этого в матче с «Динамо» может хватить и домашней ничьей.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Результативность тура. 23 гола</strong></span></p> <p>Тур оказался крайне однообразным на счет, но вряд ли болельщики оказались расстроены этим фактом. Цифры 2:1 встречались в пяти матчах из восьми, благодаря чему планка результативности 20+ не только не упала, но и выросла до 23-х забитых мячей. Нынешний сезон РФПЛ пока является одним из самых результативных за всю историю турнира!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1447020529_Схема РФПЛ.jpg" style="width: 510px; height: 610px;" /></strong></span></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Все результаты 15-го тура РФПЛ:</span></strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81028" target="_blank">«Мордовия» - «Анжи»</a> - 4:0 (<a href="https:///video/509" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81030" target="_blank">«Урал» - «Ростов»</a> - 1:2 (<a href="https:///video/513" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81032" target="_blank">«Уфа» - «Амкар»</a> - 2:1 (<a href="https:///video/515" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81029" target="_blank">«Динамо» - «Кубань»</a> - 2:1 (<a href="https:///video/519" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81031" target="_blank">«Терек» - «Спартак»</a> - 2:1 (<a href="https:///video/521" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81033" target="_blank">«Рубин» - «Крылья Советов»</a> - 2:0 (<a href="https:///video/523" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81027" target="_blank">«Краснодар» - ЦСКА</a> – 2:1 (<a href="https:///video/530" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81026" target="_blank">«Локомотив» - «Зенит»</a> - 2:0 (<a href="https:///video/541" target="_blank">видео</a>)</strong></p>

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Крылья Советов Краснодар Спартак Смолов Федор Карадениз Гекдениз Молло Йоан Ниасс Умар Гордеев Андрей Веркаутерен Франк Аленичев Дмитрий
Комментарии (1)
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гоша 344
1447082424
карадениза надо поместить в зал славы рубина или памятник поставить, как, в свое время, мостовому в севильи...
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