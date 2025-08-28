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Франк Веркаутерен
Франк Веркаутерен
Бельгия
28 октября 1956 (70)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Торпедо» заинтересовано в назначении экс-тренера «Крыльев Советов»
2025.08.28 18:30
3
Веркаутерен ответил, будет ли Бельгия препятствовать снятию бана с России
2025.01.27 20:15
2
Стало известно, уволят ли Тедеско из сборной Бельгии
2024.07.04 01:20
4
В сборной Бельгии назвали сильные качества Тедеско
2024.07.02 13:18
Руководитель сборной Бельгии объяснил, почему живет в России
2024.07.02 08:12
5
Бельгийская ассоциация советовалась со «Спартаком» перед назначением Тедеско
2023.02.09 14:14
3
В сборной Бельгии перед Тедеско поставили две задачи
2023.02.08 18:08
1
В Бельгийской ассоциации объяснили, почему назначили Тедеско главным тренером сборной
2023.02.08 17:46
1
Экс-тренер «Крыльев» стал спортивным директором сборной Бельгии
2023.02.08 12:21
4
Веркаутерен живет в Подмосковье. Он не работает в РПЛ с 2016 года
2022.12.12 12:55
3
Экс-тренер «Крыльев» объяснил провал Лукаку на ЧМ-2022
2022.12.12 08:20
1
Экс-тренер «Крыльев» прокомментировал информацию, что он может возглавить сборную Бельгии
2022.12.11 21:58
Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен считает «Зенит» медленным
2017.02.15 19:42
11
Шашков: «Вопрос с неустойкой Веркаутерена «Крыльями Советов» практически закрыт»
2016.12.28 15:44
Корниленко: «Давно знаком со Скрипченко, но субординацию соблюдаю»
2016.12.28 10:44
Ильин мог оказаться в «Крыльях Советов»
2016.12.14 08:30
1
Булатов: «Разгром «Спартака» в Самаре – недоразумение»
2016.12.02 06:05
24
Контракт Скрипченко с «Крыльями Советов» рассчитан до конца сезона
2016.11.04 14:24
2
Фото
«Крылья Советов» сообщили о назначении Скрипченко
2016.11.03 11:24
12
Помимо Скрипченко «Крылья Советов» рассматривают еще три кандидатуры
2016.11.02 19:17
4
Веркаутерен ждет от «Крыльев Советов» предложение о компенсации
2016.11.01 18:24
5
Веркаутерен покинул «Крылья Советов» по взаимному согласию
2016.11.01 16:20
2
Скрипченко входит в список кандидатов на пост главного тренера «Крыльев Советов»
2016.11.01 11:45
3
Шашков: «Крылья Советов» будут судиться, если Веркаутерена не устроят условия разрыва контракта»
2016.11.01 10:24
2
Карпин: «Крылья Советов»? Ничего об этом не знаю»
2016.10.31 22:38
7
Веркаутерен: «Отставка? Нужно связаться со своими адвокатами»
2016.10.31 21:41
3
Веркаутерена в «Крыльях Советов» может сменить Карпин
2016.10.31 21:13
15
Главный тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен отправлен в отставку
2016.10.31 20:06
9
Веркаутерен: «Крыльям Советов» не хватило желания победить в матче против «Локомотива»
2016.10.27 20:18
3
Совет директоров «Крыльев Советов» завтра обсудит будущее Веркаутерена
2016.10.21 22:26
3
1
2
3
4
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