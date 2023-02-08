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    В сборной Бельгии перед Тедеско поставили две задачи

    Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Франк Веркаутерен рассказал о задачах Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

    «Главная задача Тедеско? Побеждать! Прежде всего, стоит задача отобраться на чемпионат Европы. Команда должна быть настолько хорошей, насколько это возможно, учитывая амбиции сборной Бельгии в последние годы.

    Во-вторых, необходимо позаботиться о переменах в составе. Некоторые игроки взрослеют, нужно быть готовым к инновациям. Показать новую сборную Бельгии — это часть работы главного тренера», — сказал Веркаутерен.

    • Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024.
    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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