Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян сообщил, что «Болонья» пытается купить защитника Натана Гассама.
– Действительно ли Натан Гассама близок к переходу в «Болонью»? Клуб связывался с вами или уже даже сделал предложение по защитнику?
– Да, это правда, мы в переговорах. «Болонья» прислала оффер, но мы пока не договорились.
- У Гассама все четыре матча в сезоне РПЛ, два ассиста.
- Футболист сборной Мали в «Балтике» с лета 2023 года.
- «Болонью» тренирует Доменико Тедеско, работавший в «Спартаке».
Источник: «Матч ТВ»