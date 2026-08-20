Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян сообщил, что «Болонья» пытается купить защитника Натана Гассама.

– Действительно ли Натан Гассама близок к переходу в «Болонью»? Клуб связывался с вами или уже даже сделал предложение по защитнику?

– Да, это правда, мы в переговорах. «Болонья» прислала оффер, но мы пока не договорились.