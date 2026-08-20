«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ

Центральный защитник Натан Гассама близок к переходу из «Балтики» в «Болонью».
Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро + бонусы.
Итальянский клуб заключит с новичком контракт до лета 2030 года.
25-летний Гассама заменит в составе «Болоньи» Джона Лукуми, проданного «Ювентусу».
«Переговоры находятся на финальной стадии – осталось согласовать небольшие детали по разбивке платежей и переводу денег», – сообщил источник.
- Гассама выступал за «Балтику» с августа 2023 года.
- Тогда его купили у софийской «Славии» за 500 тысяч евро.
- Натан – действующий игрок сборной Мали.
- В составе калининградской команды он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 85 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова